Anglicy mają kim postraszyć. Oto największe gwiazdy w kadrze Synów Albionu

Premier League jest uznawana za jedną z silniejszych, o ile nie najsilniejszą ligę klubową na świecie. Kluby takie jak Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal czy Tottenham dobrze radzą sobie w europejskich pucharach, a rywalizacja na krajowym podwórku jest często bardzo wyrównana.

Nic więc dziwnego, że najlepsi angielscy piłkarze zostają na Wyspach, rzadko decydując się na transfery do zagranicznych lig. To właśnie gwiazdy City, United czy Liverpoolu stanowią o sile reprezentacji Garetha Southgate'a, z którą Polacy zmierzą się już w środę 31 marca. Poniżej podpowiadamy, na kogo w kadrze rywali warto zwrócić szczególną uwagę.

Harry Kane



Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Napastnik od lat grający dla Tottenhamu był wiązany z mocniejszymi klubami, ale ostatecznie został w Londynie. Aktualnie z 17 trafieniami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League. Co ciekawe, jest również najczęściej asystującym piłkarzem na Wyspach. W eliminacjach do MŚ strzelił jak do tej pory jednego gola – w meczu z Andorą.



Raheem Sterling



Były gwiazdor Liverpoolu od sześciu lat występuje w Manchesterze City. Jego gra na skrzydle może może sprawić duże problemy Biało-Czerwonym, ponieważ Sterling błyszczy szybkością i dobrym dryblingiem. Zapisał się na listę strzelców w meczu Anglików z San Marino.



Phil Foden



Chociaż debiutował w seniorskiej kadrze dopiero we wrześniu 2020 roku, to obecnie stanowi filar jej linii ofensywnej. Niespełna 21-letni skrzydłowy Manchesteru City w 22 spotkaniach ligowych sześciokrotnie wpisywał się na listę strzelców i zaliczył pięć asyst. Razem ze Sterlingiem i Kanem tworzy groźne trio w ataku.



Mason Mount



Pomocnik Chelsea Londyn stał się jednym z filarów drużyny Southgate'a. Jest również pewnym punktem ekipy ze Stamford Bridge, dla której w obecnym sezonie zdobył pięć bramek. W kadrze najczęściej jest ustawiany za Sterlingiem i to właśnie na prawe skrzydło Synów Albionu powinni uważać defensorzy reprezentacji Polski.



Luke Shaw



Lewa strona angielskiej kadry również wygląda imponująco. Uwagę warto zwrócić szczególnie na obrońcę Manchesteru United, który rozgrywa obecnie świetny sezon. Shaw jest szybki i lubi przyłączać się do akcji, a jego rajdy często kończą się groźnymi dośrodkowaniami.



Harry Maguire



Najdroższy obrońca w historii wprawdzie jest często krytykowany za swoje boiskowe wpadki, ale wciąż stanowi ostoję angielskiej defensywy. Razem z Johnem Stonesem tworzy solidny duet stoperów, a w lidze lubi również brać się za rozgrywanie piłki.

Reprezentacji Anglii. Mocna ławka rezerwowych

Gareth Southgate dysponuje również solidną ławką rezerwowych. Uwagę zwraca szczególnie Kieran Trippier, czyli obrońca Atletico Madryt. Selekcjoner może również liczyć na wejścia Jesse'go Lingarda, który po wypożyczeniu z Manchesteru United do West Ham United odzyskał wysoką formę.

Nie sposób również nie wspomnieć o wielkim nieobecnym, czyli Marcusie Rashfordzie. Gdyby nie kontuzja, wychowanek Czerwonych Diabłów zapewne wybiegłby w podstawowym składzie.

Mecz Anglia – Polska. Gdzie oglądać?

Mecz Polaków z Anglikami na Wembley rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a relację na żywo przeprowadzimy również w serwisie Wprost.pl.

