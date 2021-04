Sensacji na Wembley nie było. Internauci tworzą MEMY po meczu Polska-Anglia

W środę 31 marca Polska grała z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie I, głównym rywalem do zajęcia pierwszego miejsca. Trener Paulo Sousa zdecydował, że nasza reprezentacja z zawodnikami Garetha Southgate'a zmierzyła się w następującym składzie: w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Glik, Bednarek, Helik oraz Bereszyński i Rybus jako wahadłowi, w pomocy Krychowiak, Moder i Zieliński, w ataku Świderski i Piątek. Było to spore zaskoczenie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że Portugalczyk wybierze albo tylko jednego napastnika, albo duet Piątek-Milik.

Polska-Anglia. Bez Lewandowskiego ani rusz

Po golu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego i Harry'ego Maguire'a reprezentacja Anglii wygrała z Polską 2:1. W tej drugiej sytuacji ważną asystę zapisał John Stones, który wcześniej popełnił błąd, pozwalając Jakubowi Moderowi na wyrównanie. Najjaśniejszymi punktami naszej drużyny byli w tym meczu Kamil Jóźwiak i Grzegorz Krychowiak oraz linia obrony, która długo odpierała ataki szybkich przeciwników. Niestety, kwestia dokładności podań czy jakości pod bramką przeciwnika pozostawiała dużo do życzenia. Krzysztof Piątek, Karol Świderski i Arkadiusz Milik wyraźnie pokazali, że Robert Lewandowski jest w kadrze niezbędny.

Sousa: Mieliśmy moment, gdy dominowaliśmy

– Musimy pamiętać, że to był nasz trzeci mecz i te minuty rozegrane przez zawodników mają znaczenie. W pierwszej połowie zabrakło nam balansu w naszej grze. Rybus i Bereszyński muszą być ustawieni wyżej, by lepiej poradzić sobie z pressingiem i nie zostać zepchniętym do tyłu – mówił po meczu Paulo Sousa. – Po przerwie radziliśmy sobie lepiej. Dzięki skutecznemu pressingowi zdobyliśmy bramkę. Mieliśmy moment, gdy dominowaliśmy i myśleliśmy nawet o drugiej bramce. My straciliśmy oba gole po stałych fragmentach gry. To coś nad czym musimy popracować – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska-Anglia - sytuacja w grupie I po meczu

Po meczu Polska-Anglia biało-czerwoni zajmują 4. miejsce w grupie przed Anglią, Węgrami oraz Albanią. Polska w czwartej kolejce zagra 2 września z Albanią, Andora z San Marino, a Węgry z Anglią. Tylko pierwsza drużyna z każdej grupy bezpośrednio awansuje na mundial w Katarze w 2022 roku. Reprezentacje, które zajmą drugie miejsca, będą walczyć w dwustopniowych barażach.

Czytaj też:

Anglia wygrywa z Polską na Wembley. Lewandowskiego próbował zastąpić Moder