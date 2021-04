Korea Północna rezygnuje z igrzysk w Tokio

Korea Północna opuści Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 z powodu obaw przed zakażeniem reprezentantów koronawirusem. Decyzja została podjęta podczas zebrania krajowego Komitetu Olimpijskiego. Do jego spotkania doszło 25 marca, ale dopiero teraz podano to do wiadomości. Ministerstwo Sportu Korei Północnej poinformowało, że chce ochronić swoich sportowców przed ryzykiem zachorowania na COVID-19

Koronawirus spowodował przełożenie Igrzysk Olimpijskich, które docelowo miały odbyć się w 2020 roku. Japonia, aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom, zdecydowała się wprowadzić środki zapobiegawcze. Na trybuny nie zostaną wpuszczeni kibice międzynarodowi. Mimo tego wciąż pojawiają się wątpliwości, czy impreza nie przyczyni się do rozprzestrzenienia COVID-19. Obawy budzi m.in. wolne tempo szczepień.

Korea Północna nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio

Pojawiły się głosy, które podważały sens organizowania Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio. Japonia ma nadzieję, że inne kraje nie pójdą drogą Korei Północnej. Decyzja o rezygnacji rozczarowała sąsiadów z Południa, którzy mieli nadzieję, że sport przyczyni się do poprawy stosunków z Koreą Północną. Szef MSZ Korei Płd. wyraził nadzieję, że ich sąsiad zmieni jeszcze decyzję.

W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 r. w Korei Południowej wzięło udział 22 sportowców z Północy. Udali się tam również urzędnicy i dziennikarze oraz 230-osobowa grupa kibiców. Według oficjalnych Korea Płn. jest wolna od koronawirusa, ale eksperci podważają, czy kraj zdołał uniknąć pandemii, biorąc pod uwagę słabą służbę zdrowia, gospodarkę i nieszczelną granicę.

