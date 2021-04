FC Porto zmierzy się z Chelsea. Portugalczycy sprawią kolejną niespodziankę w LM?

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Porto mierzyło się z Juventusem Turyn, który od początku rywalizacji był stawiany w roli zdecydowanego faworyta. Drużyna z Portugalii była skazywana na dotkliwą porażkę z mistrzem Włoch, jednak podopieczni Sérgio Conceição zaskoczyli całą Europę. Po niezwykle zaciętym dwumeczu, w którym Porto najpierw wygrało u siebie 2:1, a w rewanżu przegrało po dogrywce 3:2, Portugalczycy wyrzucili Starą Damę z Ligi Mistrzów i znaleźli się w następnej fazie.

W ćwierćfinale Porto trafiło na Chelsea i ponownie to ich przeciwnicy są faworytami starcia. Czwarta drużyna zeszłorocznych rozgrywek Premier League w 1/8 finału mierzyła się z Atletico Madryt. Londyńczycy wygrywając 1:0 i 2:0 pewnie znaleźli się w ćwierćfinale.

Zawodnicy Chelsea zadowoleni z losowania?

Trudno zaprzeczyć, że drużyna z Londynu w losowaniu par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów, trafiła na teoretycznie najsłabszy zespół. Pepe, czyli kluczowy obrońca Porto skomentował wyniki losowania stwierdzając, że zawodnicy Chelsea świętowali już po losowaniu, na co odpowiedział mu jeden z graczy The Blues Mateo Kovacić. – Dziwnie jest słyszeć te słowa od Pepe, z którym przez kilka lat współpracowałem w jednym zespole. Nie wiem, co on przez to rozumie. Oczywiście, że nie cieszyliśmy się po losowaniu – odpowiedział Kovacić cytowany przez metro.co.uk.

Chorwacki piłkarz docenił też klasę rywala. - Już zdążyłem nauczyć się, że na tym etapie rozgrywek nie ma słabszych przeciwników. To dla nas trudne losowanie. Porto to świetny zespół, o czym mogliśmy się przekonać oglądając spotkanie z Juventusem. Po prostu ich znokautowali, pokazali wtedy ogromny charakter. Postaramy się wywalczyć awans, jednak nie będzie to łatwe zadanie – dodał Kovacić.

Liga Mistrzów. FC Porto – Chelsea. Gdzie oglądać?

Spotkanie Porto z Chelsea rozpocznie się w środę 7 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2.

