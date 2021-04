Konflikt na linii Kucharski – Lewandowski się pogłębia. „Lewandowski nagrania zmanipulował”

W październiku 2020 roku Cezary Kucharski usłyszał zarzuty szantażowania Roberta i Anny Lewandowskich. Zdaniem śledczych agent miał domagać się od piłkarza 20 milionów złotych. Kluczowe dla sprawy są nagrania rozmów pomiędzy piłkarzem a menadżerem, które rzekomo potwierdzają próby szantażu. Do sprawy ustosunkował się sam Kucharski w rozmowie z Sebastianem Staszewskim z portalu interia.pl.

Nagrania nie są prawdziwe? „Zachodziła wielokrotna ingerencja w taśmy”

Cezary Kucharski odniósł się do autentyczności taśm, które mają obciążać go winą za szantażowanie Roberta Lewandowskiego. – Nasza ekspertyza potwierdziła to, co wielokrotnie mówiłem. Lewandowski nagrania zmanipulował, zachodziła wielokrotna ingerencja w taśmy i nie mają one żadnej wartości, bo są nieautentyczne – powiedział były menadżer gwiazdy Bayernu.

Do zarzutów o szantaż śledczy dodali jeszcze oskarżenia o ujawnienie przedstawicielom zagranicznej prasy poufnych informacji. Kucharski miał rzekomo ujawniać między innymi szczegóły kontraktów Roberta Lewandowskiego mimo zobowiązania do poufności. – Doceniam zorganizowaną akcję poszerzenia zarzutów przez tzw. obóz Lewandowskiego – skomentował sytuację Cezary Kucharski.

„Moje wyjaśnienia nie mają żadnego sensu”

Cezary Kucharski odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie oskarżenia o ujawnienie dziennikarzowi Rafaelowi Buschmannowi dokumentów należących do Roberta Lewandowskiego. – Moje wyjaśnienia nie mają żadnego sensu, tak jak nie miały po zatrzymaniu w październiku. Co z tego, że szczerze powiedziałem o negocjacjach z Lewandowskim, o przygotowanym porozumieniu, które logicznie wyklucza absurdalny zarzut o szantażu, czy o milionach złotych wyprowadzonych ze spółki pod pozornymi tytułami przez samego Lewandowskiego, skoro nikt nie słucha? – pytał Kucharski.

W wywiadzie Cezary Kucharski doprecyzował kwestię analizy fonoskopijnej taśm z rozmowami pomiędzy nim a Robertem Lewandowskim. – Wynika z niej to, że nagrania nie są autentyczne. To dyskwalifikuje argumenty tamtego obozu, do którego zaliczam również prokuraturę - komentował.

Agent odpowiedział także na pytanie, na co liczy przygotowując taką analizę, skoro prokuratura przedstawiła inną analizę, z której wynika, że nagrania są prawdziwe. – Prokuratura nie przedstawiła analizy zrobionej przez profesjonalnego biegłego. Moja ekspertyza procesowo potwierdza moje słowa. Szkoda, ze nie mogę liczyć na bezstronny osąd tego dowodu ze strony prokuratury i muszę czekać na rozprawę przed sądem - powiedział Kucharski.

Nie będzie polubownego zakończenia sporu?

– Obecnie nie widzę takiej możliwości. Jeżeli obóz Roberta Lewandowskiego chce zawrzeć z nami ugodę, niech przedstawi swoją racjonalną propozycję. Mówię o poważnej propozycji, nie zaś o 100 złotych – zakończył wywiad Cezary Kucharski.

