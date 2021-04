Kto zostanie Mistrzem Polski? Już dziś pierwsze mecze o medale PlusLigi!

Mecz o 3. miejsce – Verva Warszawa kontra PGE Skra Bełchatów

Po fazie zasadniczej Verva Warszawa Orlen Paliwa zajmowała w tabeli szóste miejsce. W trzech ćwierćfinałowych spotkaniach pokonała 2:1 świetnie spisujący się w tym sezonie Trefl Gdańsk. Półfinałowe mecze z Jastrzębskim Węglem z pewnością można zaliczyć do najbardziej emocjonujących i zaciętych spotkań w tym sezonie. Finalnie w pierwszym spotkaniu lepsi okazali się Jastrzębianie, którzy pokonali drużynę Andrei Anastasiego 3:2. W drugim spotkaniu początkowo to siatkarze z Warszawy mieli przewagę – wygrali pierwszego seta, a w drugim po odrobieniu kilkupunktowej straty nie wykorzystali kilku piłek setowych. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Jastrzębian, a w historii klubu zapisze się rewelacyjna gra Jakuba Buckiego.

Verva Warszawa zmierzy się w meczu o brązowy medal ze Skrą Bełchatów. – Na środowy mecz wyjdziemy dodatkowo podrażnieni porażką z Jastrzębianami. Będziemy chcieli w 100, a nawet w 110 procentach zdobyć ten brąz, bo to również może być miłe zakończenie sezonu – mówił Artur Szalpuk. – Mam nadzieję, że go wyszarpiemy. Na pewno będą to ciężkie spotkania, ale głęboko wierzę w to, że wygramy ten brąz dla klubu – komentował Grzegorz Łomacz.

W spotkaniach o brązowy medal Skra zagra w osłabieniu – co najmniej trzy tygodnie potrwa leczenie kontuzji skręcenia stawu skokowego ze złamaniem u Taylora Sandera, przyjmującego bełchatowian. W fazie zasadniczej PlusLigi Verva Warszawa wygrała ze Skrą Bełchatów 3:1 a w meczu rewanżowym przegrała 1:3.

Mecz o 1. miejsce – ZAKSA Kędzierzyn Koźle kontra Jastrzębski Węgiel

W pierwszym półfinałowym meczuZAKSA Kędzierzyn-Koźle pewnie pokonała Skrę Bełchatów 3:0. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 17 minut. Na boisku zdecydowanie dominowała ekipa Nikoli Grbicia. W drugim spotkaniu Bełchatowianie sprawili sporą niespodziankę pokonując finalistów Ligi Mistrzów 3:1. O awansie do finału PlusLigi zadecydowało trzecie spotkanie, w którym górą byli Kędzierzynianie i to oni powalczą o kolejny tytuł Mistrza Polski. Zmierzą się z Jastrzębskim Węglem, który po fazie zasadniczej zajmował drugie miejsce w tabeli.

– Nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że to ZAKSA będzie naszym rywalem w finale PlusLigi. Fajnie, że do niego awansowała, bo dzięki temu zyskamy możliwość rewanżu za przegrany finał Pucharu Polski. Mam nadzieję, że uda nam się odgryźć kędzierzynianom, choć zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie. Nasza forma poszybowała ostatnio w górę, a poza tym mamy też swojego asa w rękawie, którym jest Kuba Bucki – mówił przyjmujący Pomarańczowych Rafał Szymura.

– Moim zdaniem absolutnym faworytem jest ZAKSA. Jeśli nie zdobędzie mistrzostwa, to będzie wielka sensacja. To drużyna poukładana perfekcyjnie, ma wszystko we własnych rękach. Myślę, że musiałby się zdarzyć sportowy cud, by to Jastrzębski Węgiel sięgnął po tytuł. Procentowo oceniam to 90:10 na korzyść kędzierzynian – ocenił Daniel Pliński.

Finał bez Zatorskiego?



Wciąż nie wiadomo czy Paweł Zatorski będzie mógł wystąpić w finale PlusLigi. – Plan jest taki, żeby najpóźniej we wtorek wrócił do pracy indywidualnej. Nie będziemy jednak go wpuszczać na boisko na siłę – zapowiedział Nikola Grbić. W fazie zasadniczej górą była ZAKSA, która dwukrotnie pokonała Jastrzębski Węgiel 3:1 i 3:1.

PlusLiga finały – gdzie oglądać mecze, transmisja

Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel będzie można oglądać na antenie Polsat Sport w środę 14 kwietnia od godziny 20:30. Pierwsze spotkanie o 3. miejsce: PGE Skra Bełchatów – Verva Warszawa także na antenie Polsat Sport będzie można oglądać od 17:30. Transmisje obu meczów będą dostępne także w serwisie Ipla.tv.

Finały PlusLigi – zasady

Pierwsze pojedynki odbędą się w środę 14 kwietnia u wyżej notowanych zespołów po fazie zasadnicze. W niedzielę 18 kwietnia drużyny zmierzą się w meczach rewanżowych. Rywalizacja będzie się toczuć do dwóch wygranych meczów. Przy remisie 1-1 decydujące starcie obyłoby się 21 kwietnia.

