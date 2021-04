Borussia zaskoczy piłkarską Europę? Rewanżowe starcie BVB i Manchesteru City

Przed nami rewanżowe starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Dortmund a Manchesterem City. Pierwsze spotkanie zakończyło się nieznacznym zwycięstwem podopiecznych Pepa Guardioli, którzy na własnym boisku pokonali niemiecką drużynę 2:1.

Wynik spotkania już w 19. minucie meczu otworzył Kevin De Bruyne i aż do 84 minuty meczu rezultat nie uległ zmianie. Wtedy piłkę do bramki City wpakował Marco Reus i wydawało się, że Borussii uda się wywieźć z Manchesteru bardzo cenny remis. Niestety dla zawodników Edina Terzicia sześć minut później Manchester City ponownie wyszedł na prowadzenie po bramce Phila Fodena, a mecz zakończył się wynikiem 2:1.

Guardiola ostrożny przed rewanżem

Menadżer Manchesteru City bardzo ostrożnie i rozważnie wypowiada się przed rewanżowym starciem z Borussią Dortmund. – Nie ma znaczenia to, co wydarzyło się w pierwszym meczu. Musimy zasłużyć na awans – komentował na konferencji prasowej. Jednobramkowa przewaga City z pierwszego meczu będzie oznaczała, że zawodnicy z Dortmundu nie będą mieli nic do stracenia i mogą podejść do meczu rewanżowego bez presji.

W roli faworyta wystąpi oczywiście drużyna z Anglii, więc to na zawodnikach Guardioli będzie spoczywał ciężar oczekiwań kibiców. – Po prostu nie wiem, co się wydarzy. Każdemu zdarzają się trudniejsze momenty, ale jesteśmy świadomi tego, co musimy zrobić w Dortmundzie. Powinniśmy kontrolować emocje, to będzie bardzo ważne, jeżeli myślimy o zwycięstwie – ocenił Guardiola. – Każdy zawodnik będzie musiał brać na siebie odpowiedzialność i być liderem na boisku. Oczekuję zaangażowania w grę. Nie ma znaczenia to, co wydarzyło się w pierwszym meczu. Musimy zasłużyć na awans – dodał trener The Citizens.

Borussia Dortmund – Manchester City. Gdzie oglądać?

Spotkanie rewanżowe Borussii i Manchesteru City odbędzie się w środę 14 kwietnia o godzinie 21. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić na kanale Polsatu Sport Premium 2.

Czytaj też:

Piłkarze zostaną zaszczepieni przed Euro. Skorzystają też inni sportowcy