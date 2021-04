Post Pudzianowskiego wywołał burzę. „Bezstresowo 4 pasy na grzbiet i lekarstwo zadziałało”

Mariusz Pudzianowski w mediach społecznościowych odniósł się do tekstu, który na jego temat opublikował se.pl. „W młodości Mariusz Pudzianowski był mocno karany przez mamę. »Dziś to byłoby znęcanie«” – brzmi tytuł publikacji. W artykule podano, że sposób wychowywania dzieci w domu rodzinnym sportowca „znacznie różnił się od dzisiejszego, bezstresowego modelu”.

„Mariusz Pudzianowski należał raczej do grona rozrabiaków i rodzice robili wszystko, by zmienić jego sposób myślenia o rzeczywistości. Jak przyznał sam zawodnik MMA i były mistrz świata strongmanów, zdarzało się, że obrywał za nieetyczne zachowanie w szkole czy poza nią” – czytamy na se.pl. Mariusz Pudzianowski podkreślał, że z rodzicami łączy go silna więź, a do mamy nie ma żadnych pretensji.

Pudzianowski: Bezstresowo cztery pasy na grzbiet

Sportowiec odniósł się do publikacji, która pojawiła się na stronie se.pl. „PS bezstresowo 4 pasy na grzbiet i lekarstwo zadziałało i nie było choroby” – napisał krótko.

Komentarz Mariusza Pudzianowskiego wywołał lawinę komentarzy. Zdecydowana większość internautów piętnowała wpis sportowca. „Ten post jest obrzydliwy. Wiele osób właśnie przez »4 pasy na grzbiet« zmaga się z traumami, chorobami czy różnymi zaburzeniami, przez co maja zniszczone cale życie. Żenujące panie Mariuszu”, „Niewyobrażalne szkodliwy post. Nie wiem, jak można normalizować przemoc w rodzinie czy to między małżeństwem, czy między rodzicami a dzieckiem. Straszne, że post w takiej postaci ujrzał światło dzienne, bo dałoby się przedstawić takie rzeczy w rozsądny sposób” – czytamy w komentarzach.

„Bicie dzieci to patologia”, „Bicie dzieci jest oznaką własnej słabości, że rodzic nie potrafi poradzić sobie z problemem... Też mnie bili, ale wcale nie uważam, że to było dobre” – pisali kolejni użytkownicy Facebooka.

