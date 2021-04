Zacięta walka o medale PlusLigi. Gdzie oglądać rewanżowe spotkania?

Jastrzębski Węgiel – Zaksa

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdecydowanie dominowała w fazie zasadniczej PlusLigi przegrywając zaledwie trzy spotkania. Ekipa Nikoli Grbicia awansowała także do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z włoskim Itas Trentino. Niestety, jeden z najgorszych meczów w sezonie kędzierzynianie zagrali w decydującej fazie rozgrywek PlusLigi. W pierwszym meczu finałowym ZAKSA zaprezentowała się znacznie poniżej poziomu, do którego przyzwyczaiła kibiców i uległa Jastrzębskiemu Węglowi 1:3. Na boisku z powodu kontuzji nie pojawił się Paweł Zatorski. Obecnie nasz libero już wrócił do treningów, jednak Nikol Grbić przyznał, że jego forma jest daleka od optymalnej.

– Gra się przeciwko świetnej ekipie, która zagrywała znakomicie. Nie wystarczy jednak wiedzieć o poziomie zagrywki rywala, tylko trzeba jeszcze coś z tym zrobić. Nie zaprezentowaliśmy takiej energii, jak wcześniej. Być może to nasz najgorszy mecz w sezonie. Mam nadzieję, że to tylko jednorazowa sytuacja – stwierdził szkoleniowiec ZAKSY.

Obrońcy tytułu zapowiadają walkę do końca. – Byliśmy w podobnej sytuacji po przegranym meczu w Bełchatowie. To nie jest koniec, bo aby zdobyć mistrzostwo trzeba wygrać dwa mecze, także wszystko jest jeszcze otwarte – podkreślił Adrian Staszewski.

Verva Warszawa – Skra Bełchatów

Ogromnych emocji – już po raz kolejny – nie zabrakło w meczu Vervy Warszawa, która o brązowy medal walczy ze Skrą Bełchatów. Ekipa Michała Gogola gra w osłabieniu – z powodu kontuzji na boisku nie pojawili się Milan Katić oraz Taylor Sander. Spotkanie miało zaskakujący przebieg. Pierwszego oraz trzeciego seta wygrali gospodarze 25:15 i aż 25:11, czym zdecydowanie zawstydzili siatkarzy z Warszawy. Podopieczni Andrei Anastasiego zwyciężali w secie drugim (25:20) oraz czwartym (25:19).

Goście zdecydowanie przespali początek tie-breaka i w jego pierwszej części przegrywali 3:6. I choć wydawało się, że to Skra jest zdecydowanie bliżej zwycięstwa, losy spotkania się odwróciły. Siatkarze Michała Gogola nie wykorzystali aż pięciu szans na zakończenie meczu. Przy stanie 20:19 dla Vervy Bartosz Kwolek zdobył ostatni punkt bezpośrednio z zagrywki – piłka przewinęła się po taśmie, czym wyraźnie zaskoczeni byli bełchatowianie. Mecz zakończył się zwycięstwem Vervy Warszawa 3:2.

– Dla mnie osobiście był to również wyjątkowy triumf. W Bełchatowie jako siatkarz ekipy przyjezdnej wygrałem po raz pierwszy w życiu. Ostatni raz wygrywałem tutaj jako zawodnik Skry – komentował Andrzej Wrona.

PlusLiga finały – gdzie oglądać mecze, transmisja

Mecz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel będzie można oglądać na antenie Polsat Sport w niedzielę 18 kwietnia od godziny 20:30. Pierwsze spotkanie o 3. miejsce: PGE Skra Bełchatów – Verva Warszawa także na antenie Polsat Sport będzie można oglądać od 17:30. Transmisje obu meczów będą dostępne także w serwisie Ipla.tv.

Finały PlusLigi – zasady

Pierwsze pojedynki odbyły się w środę 14 kwietnia u wyżej notowanych zespołów po fazie zasadniczej. W niedzielę 18 kwietnia drużyny zmierzą się w meczach rewanżowych. Rywalizacja będzie się toczyć do dwóch wygranych meczów. Przy remisie 1-1 decydujące starcie odbędzie się 21 kwietnia.

