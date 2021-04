Poważny wypadek w Formule 1. Kierowcy zderzyli się przy prędkości 280 km/h

Podczas Grand Prix Imoli w Formule 1 doszło do poważnego wypadku. Podczas manewru wyprzedzania doszło do zderzenia między kierowcą Mercedesa Valtteri'm Bottas'em a jeżdżącym dla Williamsa George'a Russell'a. Ten drugi jest kierowcą z programu rozwojowego Mercedesa.

280 km/h i zderzenie

Kierowcy zderzyli się podczas manewru wyprzedzania na prostej. George Russell starał się wyminąć z prawej strony Bottasa. Oba bolidy jechały wtedy ponad 280 km/h. To jeden z najszybszych fragmentów toru. Obaj kierowcy wyszli z samochodów o własnych siłach i mieli sobie dużo do wyjaśnienia. Momentalnie zajęły się nimi także służby medyczne. Jest to automatyczna procedura przy tak dużych wypadkach. Zawodnicy zostaną także skierowani na obowiązkowe badania.

Wyścig został przerwany. Trwa usuwanie bolidów, które utknęły w pułapce żwirowej. Na torze znajduje się też mnóstwo resztek aut i styropianowych tablic oznaczających odległość do zakrętu. Sędziowie przyjrzą się także, czy jednoznacznie da się określić winnego.

Tor, który pamięta tragiczne wypadki

Tor Imola to miejsce, w który doszło do prawdopodobnie najbardziej znanego wypadku w historii Formuły 1. To właśnie na tym torze w 1994 roku doszło do zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł brazylijczyk Ayrton Senna. Do dzisiejszego wypadku doszło dokładnie w tym samym miejscu na torze.

