Liga Mistrzów zmieni się nie do poznania. Zapadły decyzje UEFA

W niedzielę pojawiła się informacja o założeniu przez 12 dużych klubów europejskich własnej europejskiej Superligi. UEFA sprzeciwia się tej koncepcji i zapewnia, że tak łatwo nie pozwoli na zrealizowanie tego pomysłu. Mimo całego zamieszania sama wprowadza zmiany w swoich rozgrywkach. Liga Mistrzów w formie znanej wszystkim kibicom piłki nożnej, zniknie na dobre przed sezonem 2024/25

Liga Mistrzów – nowe zasady rozgrywek

Zgodnie z tym, co UEFA obwieściła 19 kwietnia, w 2024 roku nastąpi powiększenie liczby drużyn z 32 do 36 zespołów, rywalizujących w jednej grupie. Nie będzie to jednak grupa rozgrywana na zasadzie meczów „każdy z każdym”. W fazie ligowej będzie tylko dziesięć spotkań. Zespoły z pierwszego koszyka będą rozgrywać dwa mecze z zespołami ze swojego koszyka, trzema z drugiego i trzeciego koszyka i dwoma z czwartego. Pięć spotkań będzie rozgrywanych u siebie, a pięć na wyjeździe.

Do fazy pucharowej awansuje pierwsze osiem miejsc, a także 8 zespołów z kolejnych 16 miejsc, które będą zobligowane do rozegrania rundy dodatkowej o awans do 1/8.

Cztery nowe miejsca w Lidze Mistrzów na ten moment mają być rozdysponowane w następujący sposób:

jedno miejsce dodatkowo gwarantowane dla ligi francuskiej,

jedno miejsce dla mistrza kraju z lig 11-25 (mistrza, który jest najwyżej w rankingu klubowym)

dwa miejsca dla najsilniejszych (najwyżej usytuowanych w rankingu klubowym) zespołów znajdujących się po sezonie na miejscach, które nie dawały promocji do Ligi Mistrzów.

