Boniek komentuje powstanie Superligi: Nie ukrywajmy, szykuje się III wojna światowa

Informacja ogłoszona 18 kwietnia przez 12 europejskich zespołów o założeniu Superligi zaszokowała wszystkich kibiców piłki nożnej na całym świecie, ale i nie tylko. Równie skołowani wydają się być działacze UEFA i poszczególnych federacji piłkarskich, którzy na niedzielną deklarację zareagowali groźbami o wykluczeniu zespołów, które zdecydują się zagrać w Superlidze ze wszystkich krajowych i międzynarodowych rozgrywek, a samych zawodników występujących w tych zespołach miałby czekać zakaz gry w krajowych reprezentacjach.

Dzień po tych wydarzeniach głos zabrał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zbigniew Boniek, a całą sytuację porównał do III wojny światowej. – Nie ukrywajmy, szykuje się III wojna światowa. Tym razem w futbolu. Nie wiadomo, jak mocno każdy wyjdzie z tego poraniony. – skomentował.

„Superliga to jak wybuch bomby atomowej”

Prezes PZPN-u, a także jeden z członków komitetu wykonawczego UEFA udzielił dzisiaj wywiadu na łamach portalu meczyki.pl, w którym podobnie jak inni członkowie UEFA, zdecydowanie skrytykował pomysł zakładania Superligi. Zbigniew Boniek poparł stanowisko UEFA wystosowane już w niedziele, jednocześnie podkreślając, że na konkretne decyzje trzeba będzie jeszcze zaczekać. – To wybuch bomby atomowej w światowym futbolu. Po tej decyzji na pewno zostaną ogromne rysy – komentuje Boniek

W dalszej części wywiadu prezes PZPN nie szczędził słów krytyki skierowanych w kierunku Superligi. – Byłem w szoku i jestem absolutnie przeciwny (...) Dla mnie zawsze liczyła się sama idea i piękno futbolu, ale to były inne czasy. Reprezentacja, marzenia o występie w Pucharze Europy i rywalizacja z najlepszymi. Pokazanie, że jestem wśród nich wyjątkowy – od podwórka do największych stadionów – powiedział.

Zbigniew Boniek wyraził także swoją opinię na Twitterze. „Futbol jest dla wszystkich. Dzieciaki śnią po nocach granie w Reprezentacji swojego kraju i wygraniu Champions League. #SuperLeague to projekt biznesowy ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy rywalizacja sportowa” – skomentował Boniek.

Superliga. Na czym mają polegać rozgrywki?

Założycielami Superligi są: AC Milan, Arsenal Londyn, Atletico Madryt, Chelsea, FC Barcelona, Inter Mediolan, Juventus Turyn, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt oraz Tottenham Hotspur, a wkrótce do tego grona mają dołączyć jeszcze trzy kolejne zespoły. Docelowo w Superlidze ma występować 20 zespołów składających się z 15 niezmiennych drużyn oraz 5 wyłanianych drogą kwalifikacji.

