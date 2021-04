Sukces Zbigniewa Bońka. Został wiceprezydentem UEFA

Kongres UEFA odbywa się co roku, a europejska federacja wyznaczyła tegoroczne spotkanie na 20 kwietnia w szwajcarskim Montreux. Jednym z punktów obrad było wyznaczenie ośmiu członków Komitetu Wykonawczego, w którym od 2017 roku zasiada Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek wiceprezydentem UEFA

Prezes PZPN, którego kadencja w krajowym związku powoli dobiega końca, już kilka miesięcy temu zapowiadał, że będzie ubiegał się o reelekcję w UEFA. Udało mu się to osiągnąć, o czym UEFA poinformowała w komunikacie opublikowanym na Twitterze.

Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki poinformował z kolei, że Boniek został wybrany również wiceprezydentem UEFA. Prestiżową funkcję będzie sprawował przez cztery lata. „Jest to wielkie, indywidualne docenienie dotychczasowej działalności jako członka Komitetu Wykonawczego UEFA oraz jako Prezesa PZPN” – zauważył Sawicki.

Komitet Wykonawczy UEFA. Czym się zajmuje?

Przypomnijmy, do obowiązków Komitetu Wykonawczego należy chociażby przyznawanie praw do organizacji najważniejszych imprez takich jak mistrzostwa Europy czy finały europejskich rozgrywek klubowych. To również wspomniany organ zatwierdził reformę Ligi Mistrzów, która jest odpowiedzią na utworzenie Superligi, w skład której wejdą najmocniejsze kluby z czołowych lig. Komitetowi przewodzi prezydenta UEFA Aleksander Ceferin, którego wspiera dwóch wiceprezydentów.

