Finał Carabao Cup. Manchester City zmierzy się z Tottenhamem na Wembely

Tottenham przed wielką szansą

Tottenham na jakiekolwiek trofeum w swojej karierze czeka od sezonu 07/08. Wygrana w takim finale jak dzisiaj byłaby dla Ryana Masona wymarzonym początkiem kariery trenerskiej. Były piłkarz przejął tymczasowo prowadzenie drużyny po tym jak z klubu zwolniony został José Mourinho. Mason jest w trakcie trudnego tygodnia. Dwa dni po przejęciu sterów w klubie, zmierzył się w Premier League z Southampton. Udało mu się wygrać to spotkanie 2:1 i tym samym zaliczyć wygrany debiut. Teraz czeka go wyzwanie numer dwa – pokonać Manchester City.

Drużyna z niebieskiej części Manchesteru ma szansę na wygranie Pucharu Ligi Angielskiej po raz czwarty z rzędu. Ekipa Pepa Guardioli stanie w tym sezonie przed pierwszą szansą zdobycia trofeum, a już niedługo ma szansę również na wygranie Premier League. Manchester City walczy do tego na froncie europejskim, w środę wybiera się do Paryża, by rozpocząć batalię o finał Ligi Mistrzów.

Manchester City- Tottenham - gdzie oglądać mecz?

Finał Pucharu Ligi Angielskiej odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia na Wembley w Londynie. Obrońca tytułu Manchester City zmierzy się z Tottenhamem, prowadzonym przez młodego, niedoświadczonego trenera. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na Eleven Sports 1.