NA ŻYWO: Polska – Portugalia

90+4 min. KONIEC! Niestety, przegrywamy z Portugalią 2:3 w spotkaniu w ramach Ligi Narodów. Już w niedzielę zagramy na Stadionie Śląskim z Włochami. Relacja z tego meczu także będzie dostępna na Wprost.pl. Dziękujemy za uwagę! 90+2 min. Fernandes już sprawdził czujność Fabiańskiego. Ale uderzył za wysoko. 90+1 min. Bernardo Silva opuszcza boisko, wchodzi Bruno Fernandes. 90 min. To mogło się bardzo źle skończyć. Joao Cancelo wystawił piłkę przed szesnastkę. Wbiegający w tę strefę Renato Sanches huknął nad poprzeczką. 89 min. A Portugalczycy... spokojnie wymieniają podania. Polacy czekają na możliwość wyjścia z kontrą. 87 min. A kibice wstają z miejsc i śpiewają hymn! To już ostatnie minuty... 85 min. Rafa Silva schodzi, melduje się Danilo. 84 min. Niesamowite, co tam się wydarzyło! Renato Sanches już minął Fabiańskiego i oddał strzał. Piłka leciała do pustej bramki, ale w ostatniej chwili wybił ją Kędziora! 83 min. Lewandowski zagrał do Grosickiego na skrzydło, ale trochę za mocno. Próba była niezła, zabrakło precyzji. 80 min. To musi być ten moment, jeszcze można coś zmienić! Polacy przy piłce, zostało trochę czasu. Wcześniej Bernardo Silva zarobił żółtą kartkę. 77 min. GOOOOOOL! 2:3 i jeszcze walczymy! Błaszczykowski uderzył z woleja z linii szesnastki i piłka znalazła się w siatce. Co za strzał! 75 min. Zmiana w ekipie Portugalii. Pizzi kończy swój występ, pojawia się Renato Sanches. 74 min. Pepe trafił do notesu sędziego. 74 min. Rzut rożny dla Polaków nie przyniósł żadnego zagrożenia. Ale zostajemy przy piłce. 72 min. 48 783 widzów ogląda mecz Polska - Portugalia na Stadionie Śląskim. 70 min. Niewiele zmieniło się jak na razie w grze polskiej ekipy. Portugalia ma przewagę, a przede wszystkim korzystny wynik, którego teraz może bronić. 67 min. William Carvalho ukarany żółtą kartką. 64 min. Podwójna zmiana Jerzego Brzęczka. Grosicki wszedł za Kurzawę. Z kolei Błaszczykowski pojawił się za Klicha. 62 min. Żółta kartka dla Krychowiaka. 61 min. Ucierpiał jeden z Portugalczyków, mamy chwilę przerwy. 59 min. I bez zagrożenia pod bramką Rui Patricio. Może to czas na kolejne zmiany? 58 min. Rzut rożny dla Polaków po chwili totalnej dominacji Portugalii. 54 min. Gorzej druga połowa nie mogła się dla nas zacząć. Trzeba wierzyć, że zespół Jerzego Brzęczka jeszcze podejmie walkę! 52 min. GOOOOL! 1:3. Bernardo Silva długo holował piłkę, przedarł się wzdłuż linii szesnastki i huknął przy samym słupku. Fabiański odbił futbolówkę końcami palców, ale nie dał rady obronić tego strzału. 51 min. Zieliński spróbował szczęścia z dystansu i zabrakło naprawdę niewiele. Szkoda, ale brawo za decyzję. Chwilę wcześniej żółta kartka dla Klicha. 49 min. Goście mieli okazję do strzału po dograniu z rzutu wolnego, ale pomylił się Pepe. 46 min. W przerwie mieliśmy zmianę w polskiej ekipie. Kędziora zmienił Bereszyńskiego. Gramy! Zaczęli Portugalczycy. 45 min. Przerwa! Źle się dzieje w szeregach Biało-Czerwonych. Były dobre momenty, ale gol Piątka to za mało. Wracamy za chwilę na drugą połowę.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1050469173544083456 43 min. GOOOL! Niestety, jest 1:2. Trudno uwierzyć, że w taki sposób straciliśmy bramkę. Rafa Silva dostał świetną piłkę w szesnastkę, łatwo minął Fabiańskiego i oddał strzał. Jeszcze rozpaczliwie odbił futbolówkę Glik i to na jego konto trafi ta bramka. Samobój. 40 min. Chwilę wcześniej za faul żółtą kartkę obejrzał Andre Silva. 38 min. Znowu niebezpiecznie robi się pod bramką Fabiańskiego, Polacy nie potrafią oddalić zagrożenia! 36 min. Słabo rozegrany stały fragment, ale Biało-Czerwoni ruszają z kolejną akcją. 35 min. Jak odpowiedzą Polacy? Na razie mamy rzut rożny. 32 min. GOOOOOOL! Mamy 1:1. Niestety, tym razem zaspaliśmy w obronie. Pizzi zagrał płasko do środka, a André Silva tylko dostawił nogę i piłka wpadła do siatki. 28 min. A tak prezentował się strzelec bramki Krzysztof Piątek!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1050465016040869889 26 min. Portugalczycy mieli rzut rożny, ale bez zagrożenia. Na razie Polacy nie dają się zaskoczyć. 21 min. Portugalczycy są wyraźnie podrażnieni tym straconym golem. Ruszyli do przodu i chcą szybko zepchnąć Polaków do obrony. 18 min. GOOOOOOOL! Kurzawa dośrodkował piłkę w szesnastkę z narożnika, a pewnym uderzeniem głową popisał się Piątek. 18 min. Będzie okazja z rzutu rożnego dla Biało-Czerwonych. 17 min. Mamy spokojniejszy fragment gry, ale to Polacy kontrolują to, co dzieje się na boisku. 14 min. Dłuższa wymiana Portugalczyków zakończona niecelnym zagraniem. Sytuację wyjaśnił Fabiański. 12 min. Już wydawało się, że Lewandowski znajdzie się oko w oko z bramkarzem, ale nic z tego. Sędzia podniósł chorągiewkę. Czy był spalony? Zobaczymy na powtórkach. 10 min. Prosty błąd Lewandowskiego w przyjęciu i piłka opuściła boisko. Chwilę wcześniej Polacy próbowali wymieniać podania na połowie rywali. 7 min. Portugalczycy mieli rzut rożny, rozegrali go krótko, a później jeden z nich posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. 6 min. Piłka poszybowała w szesnastkę Portugalii, ale ostatecznie opuściła boisko. Zacznie Rui Patricio. 5 min. Rzut wolny dla Polski, będzie okazja do dośrodkowania. Zbyt ostry kąt, by strzelać. 4 min. A teraz interwencja Fabiańskiego, nie wyszła ta akcja Portugalczykom. Zaczynamy budować nową akcję. 3 min. Uderzenie Piątka, ale zbyt słabe, by zaskoczyć bramkarza. Od początku odważnie grają Polacy. 2 min. Pierwsza akcja Polaków zakończona słabym dośrodkowaniem, prosto w ręce Rui Patricio. ZACZYNAMY! 20:37 Ostatnie odliczanie. Za chwilę usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Na trybunach robi się biało-czerwono. Nieco ponad kwadrans do pierwszego gwizdka.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1050452705083297794 20:15 A tak jeszcze chwilę temu prezentował się Stadion Śląski. Trybuny powoli się zapełniają.

https://twitter.com/l_grzeg/status/1050449302210920448 20:10 Obie ekipy są już na rozgrzewce. Pogoda do gry wydaje się idealna i nikt dzisiaj nie zmarznie. Ani piłkarze, ani kibice. 19:45 A tutaj mamy jedenastkę Portugalczyków.

https://twitter.com/selecaoportugal/status/1050438901020708865 19:30 Oto skład Polaków na dzisiejszy mecz. Jest Krzysztof Piątek obok Roberta Lewandowskiego!

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1050436747371401216 19:05 Przypominamy zapowiedź dzisiejszego meczu. Nadal możecie głosować w naszej sondzie i wskazać, jak zakończy się spotkanie Polska - Portugalia.

https://twitter.com/TygodnikWPROST/status/1050267659533733889 19:00 Witamy ze Stadionu Śląskiego! Już wszystko gotowe do rozpoczęcia meczu Polska - Portugalia. Pierwszy gwizdek o 20:45.

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1050423365557739527

Przed nami kolejny mecz reprezentacji Polski. Tym razem zespół Jerzego Brzęczka zagra z Portugalią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Swój setny mecz w biało-czerwonych barwach zanotuje Robert Lewandowski. Sprawdź, w jakim składzie możemy zagrać i dlaczego starcie Polska – Portugalia znowu mamy szansę zapamiętać na długie lata.

Najbliższy mecz Polska – Portugalia, to starcie w ramach Ligi Narodów UEFA – nowego formatu rozgrywek, w których biorą udział wszystkie (55) federacje krajowe zrzeszone w UEFA. Oba zespoły do tej pory rozegrały po jednym spotkaniu w ramach tej rywalizacji. Polacy zremisowali z Włochami w Bolonii 1:1, z kolei Portugalczycy pokonali „Azzurrich” 1:0.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Portugalia?

Spotkanie Polska – Portugalia odbędzie się 11 października (czwartek) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Portugalia?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.

