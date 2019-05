NA ŻYWO: Polska - Kolumbia U-20. Młodzież zrewanżuje się za mundial?

1 min. Żywiołowo zaczęli Kolumbijczycy, ale tracą piłkę. 1 min. ZACZĘLIŚMY! Przypominamy, że podczas całego turnieju sędziowie będą mogli wspomagać się systemem powtórek wideo VAR. Jesteśmy już po hymnach. Polski wybrzmiał wyjątkowo mocno, kibice nie zawiedli. Za moment zaczynamy! Choć jest to mecz zespołów młodzieżowych, na stadionie komplet widzów. Piłkarze obu reprezentacji wychodzą na boisko. Początek meczu już za 10 minut. W meczu grupy B Włochy pokonały Meksyk 2-1. Gole strzelali Davide Frattesi i Luca Ranieri dla Włoch oraz Roberto de la Rosa dla Meksyku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj celownik będzie miał równie rozregulowany. Bo drybling Angulo robi wrażenie!



Mistrzostwa świata U-20. Z kim i kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja w ramach rozgrywek grupowych zmierzy się 23 maja z Kolumbią. Trzy dni później podopieczni Jacka Magiery zagrają z Tahiti. Ostatnim starciem na tym etapie turnieju będzie mecz z Senegalem, który rozegramy 29 maja. Wszystkie spotkania biało-czerwonych zostaną rozegrane na stadionie Widzewa Łódź i będą rozpoczynały się o godz. 20:30.

Jakie gwiazdy zagrają na mistrzostwach świata U-20 w Polsce?

Chociaż turniej juniorski to okazja do odkrycia przyszłych talentów, to na polskich boiskach nie zabraknie graczy mających za sobą pierwsze występy w najlepszych drużynach Europy. Zobaczymy w akcji m.in. Diogo Dalota, czyli Portugalczyka, który na co dzień gra w Manchesterze United. Reprezentacyjnym kolegą Dalota jest Gedson Fernandes, który ma za sobą bardzo dobry sezon w Benfice Lizbona. Warto zwrócić uwagę także na Dana-Axela Zagadou czyli Francuza występującego w Borussii Dortmund. Dziennikarze sportowi w gronie gwiazd turnieju upatrują również Diego Laineza. Reprezentant Meksyku gra w Realu Betis, gdzie zbiera bardzo dobre noty za występy na skrzydle. Pełne składy wszystkich reprezentacji są dostępne na oficjalnej stronie FIFA.

Kadra Polski na mistrzostwa świata U-20

Bramkarze:

Radosław Majecki (Legia Warszawa)

Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice)

Karol Niemczycki (NAC Breda)

Obrońcy:

Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli)

Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze)

Maik Nawrocki (Werder Brema)

Jan Sobociński (ŁKS Łódź)

Serafin Szota (Odra Opole)

Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin)

Pomocnicy:

Mateusz Bogusz (Leeds United)

David Kopacz (VfB Stuttgart)

Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk)

Adrian Łyszczarz (GKS Katowice)

Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin)

Michał Skóraś (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Adrian Stanilewicz (Bayer 04 Leverkusen)

Tymoteusz Puchacz (GKS Katowice)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Marcel Zylla (FC Bayern Monachium)

Napastnicy:

Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin)

Dominik Steczyk (1. FC Nürnberg)

