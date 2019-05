NA ŻYWO: Polska - Kolumbia U-20. Młodzież zrewanżuje się za mundial?

90 min. +4 KONIEC! Kolumbia za mocna na Polskę U-20 90 min. +3 Zdobywcą gola Luis Sandoval. Dobijał strzał po świetnej obronie Majeckiego. 90 min. +2 GOL! Kolumbia podwyższa prowadzenie, co za akcja! 90 min. +1 Zniesiono z boiska Andresa Reyesa. Na ostatnie minuty wchodzi Carlos Teran. 90 min. Do podstawowego czasu gry doliczono jeszcze 4 minuty. 89 min. Leży na murawie jeden z Kolumbijczyków. Znów potrzebne będą nosze. 88 min. Nieporozumienie pomiędzy naszymi zawodnikami i strata piłki. 87 min. Makowski znalazł się blisko piłki w polu karnym Miera. Bramkarz Kolumbii jednak szybszy. 85 min. Polacy atakują jakby śmielej. Teraz co prawda dośrodkowanie za mocne, ale jest jeszcze nadzieja na remis. 84 min. Niedokładnie Makowski, Kolumbia atakuje. 83 min. Genialna piłka prostopadła, ale Zylla zmarnował tę szansę! Powinien był zrobić więcej w tej sytuacji. 82 min. Strzał Makowskiego! Z daleka i ponad bramką. 81 min. Ostatnia zmiana w zespole Polski. Schodzi Tymoteusz Puchacz, na boisku pojawia się Adrian Benedyczak. 80 min. Poprzeczka! Co za szybkość Carbonero! Wcześniej z akcją świetnie przedarł się Sinisterra. Takie akcje ogląda się w najlepszych ligach Europy. 79 min. Kolejny raz piłkę łapie Majecki. To pewny punkt naszej reprezentacji. Przy golu nie miał wielkich szans. Poza tym - bezbłędny. 78 min. Operator zrobił zbliżenie na Angulo, siedzącego już na ławce rezerwowych. Strzelec gola nie wygląda nawet na zmęczonego. 77 min. Zmiana w zespole Kolumbii. Schodzi Ivan Angulo, W jego miejsce Johan Carbonero. 76 min. Na plus jak zwykle doping. Kibice w Łodzi rozśpiewani, jakbyśmy prowadzili w półfinale, a nie przegrywali w meczu otwarcia. Brawa za postawę. 75 min. Steczyk w końcu przy piłce. Niewidoczny nasz napastnik. Widać, że jest całkowicie poza meczem, nie dał rady odegrać do kolegów. 74 min. Angulo znów czarował w naszym narożniku boiska. Tym razem jednak przesadził i stracił sam przeciwko dwóm obrońcom. 73 min. Zderzenie piłkarzy w środku boiska. Sędzia przyznał rzut wolny dla Kolumbii. 72 min. Bednarczyk rehabilituje się akcją ofensywną. Akcja kończy się ostatecznie rzutem rożnym dla Polaków. 70 min. Jeżeli kogoś z "Biało-czerwonych" mielibyśmy dziś pochwalić, to zdecydowanie Tomasza Makowskiego. Nadaje tempa nielicznym akcjom Polaków. To po jego zagraniach zwykle wzmaga się też doping kibiców. 70 min. Sandoval! Broni Majecki! Akcja zaczęła się od fatalnej straty Bednarczyka. 68 min. Najdłuższy okres w tym meczu, w którym Polacy utrzymywali się przy piłce. Zylla dogrywał już do napastnika, ten jednaj nie sięgnął piłki i nie przetestował bramkarza Kevina Miera. 66 min. Schodzi Mateusz Bogusz, na boisku melduje się Marcel Zylla. 65 min. Znów górna piłka i znów odbiera ją gracz Kolumbii, praktycznie bez walki. 64 min. Do wejścia na boisko szykuje się Marcel Zylla. 63 min. Świetna sztuczka Angulo, minął dwóch przeciwników. Zatrzymał go dopiero trzeci zawodnik w biało-czerwonym stroju. 62 min. Nasza obrona rozpracowana, ale przeciwnicy oddali o jedno podanie za dużo! Świetna akcja Kolumbii, polscy kibice mogą patrzeć z zazdrością. 61 min. Kolumbia bardzo spokojnie, bez paniki na własnej połowie. Różnicę między oboma zespołami widać też w przyjęciu piłki. Nasi w najlepszym przypadku na pół metra, Kolumbijczykom piłka klei się do nogi. 60 min. Broni Majecki po strzale Sandovala! i Już Polacy z atakiem. 59 min. Wreszcie jakaś akcja Polaków, kilka dobrych podań. Niestety Stanilewicz z Puchaczem nie zakończyli akcji strzałem, pogubili się. 58 min. Schodzi Juan Hernandez, w jego miejsce Luis Sandoval. 57 min. Faul w obronie i znowu rzut wolny dla Kolumbii na naszej połowie. 56 min. Anderson Arroyo po kilku zwodach minął polskiego obrońcę, choć dośrodkował za mocno. Czyżby zaczęły się popisy Kolumbijczyków? 55 min. Vera na wiwat! Mocny strzał ale ponad bramką. Zmarnował dobrą akcję swojego zespołu. 54 min. Długą piłkę przejmuje Majecki. Bramkarz czujnie wyszedł do tej piłki. 53 min. Z boiska znoszony jest Sebastian Walukiewicz. Wchodzi Jakub Bednarczyk. Zawodnik na noszach trzyma się za głowę, jest załamany. 52 min. Do wejścia na boisko gotowy już Jakub Bednarczyk. 51 min. Na murawie leży jeden z Polaków. Wygląda na to, że będzie konieczna zmiana. Pojawiły się nosze. 50 min. Angulo strzelał dwukrotnie. Raz bronił Majecki, raz strzał blokował obrońca. Trzecia dobitka w pole karne. Całą akcję rozpoczęło nieporozumienie duetu naszych stoperów. 49 min. Mogło być 0:2! Kolejny potworny błąd obrońców! 48 min. Dwóch naszych zawodników minęło się z piłką. Dopiero ostatni z obrońców wybił futbolówkę. Kiepsko to wygląda. 47 min. Jaime Alvarado ukarany żółtą kartką za faul na Sliszu. Sędzia chwilę się namyślał, ale w końcu wyciągnął kartonik. 46 min. Niezdecydowanie Polacy, wszystkie górne piłki zgarniają mniejsi rywale z Kolumbii. 45 min. Zaczynamy drugą połowę! twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com Zobaczmy, jak pierwsze 45 minut oceniają kibice na Twitterze. 54 min. +2 Koniec pierwszej połowy! Podobnie jak na mundialu, Polska przegrywa z Kolumbią do przerwy 0:1 45 min. +1 Wymieniamy piłkę na własnej połowie. Co oczywiście nie przynosi żadnej korzyści. 45 min. Sędzia dolicza 2 minuty do pierwszej połowy. 45 min. Wybijają Kolumbijczycy. 44 min. Za dużo przepychanek w polu karnym. Rzut rożny zostanie powtórzony. 44 min. Piłka w pole karne i... rzut rożny! Wykonuje Tymoteusz Puchacz. 43 min. Rzut wolny dla Polski. 42 min. Vera zdzielił Puchacza łokciem. Nie mogło być innej reakcji, niż żółta kartka. 41 min. Tomasz Makowski niestety za mocno i znów niewymuszona strata. 40 min. Rzut wolny dla Kolumbii. Faulowany Sinisterra. 39 min. Rozluźnieni Kolumbijczycy ładnie pogrywają sobie z naszymi obrońcami. Na szczęście Polacy nie pozwalają na to ostatnie, kluczowe dogranie. 38 min. Chwila zamieszania, ale sytuację wyjaśnia Majecki. 37 min. Strzela Perea! Blokuje Sobociński. Rożny dla Kolumbii. 36 min. Piłka do naszego bramkarza i... strata. Nie za dobrze wygląda dziś rozegranie Polaków. 35 min. Trudno to oddać słowami, ale Puchacz właśnie okiwał sam siebie. Piłka dla Kolumbii. 34 min. Atmosfera w Łodzi znakomita.



twitter.com 33 min. Puchacz biega za trzech. Niewiele z tego wynika, choć tym razem wywalczył faul dla Polski. 32 min. Rzut rożny dla Kolumbii. 31 min. Brayan Vera strzela z główki, ale za lekko i z łatwością łapie Majecki. 30 min. Szota faulowany przy środkowej linii boiska. Nie możemy się rozpędzić. 29 min. Puchacz strzela z daleka ale wyjątkowo słabo, piłka ledwo dotoczyła się do pola karnego. Zła decyzja, złe wykonanie. Za dużo nerwów? 28 min. Znów przy piłce Kolumbia, znów wymieniają wiele podań. Nasi wciąż dużo biegają, ale piłka krąży między przeciwnikami. 27 min. Kilka podań pomiędzy obrońcami reprezentacji Polski i... wybicie w aut. Pressing Kolumbijczyków skuteczny. 26 min. Tymoteusz Puchacz zwija się z bólu. Rywale w duchu fair play wybijają piłkę poza linię boczną. 25 min. Kolumbijczycy teraz mocno cofnięci. Widać wyraźnie, że liczą na przechwyty i akcje z kontry. 24 min. Rzut z autu na wysokości pola karnego Kolumbii. Do piłki biegnie Serafin Szota. 23 min. Pierwszy błąd i od razu surowa kara. Jak na taki początek meczu zareagują "Biało-czerwoni"? 22 min. GOL! Angulo dostał prezent od obrońcy! 21 min. Przy piłce znów Kolumbia. Nasi sporo biegają, ale trudno im odzyskać futbolówkę. 20 min. Balant bezpardonowo faulowany przez Sobocińskiego. Rzut wolny dla Kolumbii. 19 min. Kopacz za długo holował piłkę. Powinien wcześniej odgrywać do kolegów. 18 min. Kibice bawią się świetnie:



twitter.com 17 min. Przerwa w grze. Na murawie leży jeden z naszych zawodników. Zakręciło mu się w głowie po zderzeniu z rywalem. 16 min. Angulo znów pokazał, co potrafi. Minął w polu karnym obrońcę i oddał strzał. Trafił w nogę innego zawodnika, ale Polacy zostawiają mu za dużo miejsca. 15 min. Cały czas atakują Kolumbijczycy. 14 min. Juan Hernandez faulowany w pobliżu polskiego pola karnego. Tym razem sędzia dobrze zauważył wyciągniętą rękę Polaka. 13 min. Slisz przewracany przed polem karnym Kolumbii. Dobrze się zastawiał, ale sędzia uznał, że Polak faulował przeciwnika. 12 min. Luis Sinisterra bardzo groźnie dogrywał do kolegi w naszym polu karnym. Na szczęście obrońcy wybijają. Ładna akcja Kolumbii. 11 min. Dobre podanie do Stanilewicza, ten zwodem mija obrońcę, ale zatrzymuje go kolejny przeciwnik. 10 min. Teraz zbyt łatwa strata naszego zespołu. Oddajemy piłkę bez najmniejszego powodu. 10 min. Sebastian Walukiewicz dobrze dogrywał w pole karne, ale piłka nie doszła do Mateusza Bogusza. 9 min. Ładna sztuczka techniczna Puchacza. Przeciwnik musiał powstrzymywać go faulem. 8 min. Balanta wciąż poza boiskiem. 7 min. Kolumbia traci piłkę, akcję Polaków dośrodkowaniem kończy Stanilewicz... ale za mocno. 6 min. Andres Balanta opatrywany poza linią boczną boiska. Kolumbijczycy w 10 5 min. Angulo daje popis swojej szybkości! Urwał się obrońcy i dograł w pole karne. Na szczęście dla nas, nikogo nie było, by zakończyć tę akcję strzałem. 4 min. Teraz przy piłce Kolumbijczycy. Wymieniają między sobą podania. Nasi naciskają, ale bez wielkiego przekonania. 3 min. Arroyo oszukał Puchacza, ale dobrze w obronie, zdecydowanym wślizgiem przerwał Sobociński. 2 min. Wycofanie piłki do Majeckiego. Młody bramkarz Legii przez ekspertów już przed turniejem typowany był na jedną z gwiazd tych zawodów. 1 min. Sobociński świetne długie podanie, ale kolega za daleko wypuścił sobie piłkę. 1 min. Żywiołowo zaczęli Kolumbijczycy, ale tracą piłkę. 1 min. ZACZĘLIŚMY! Przypominamy, że podczas całego turnieju sędziowie będą mogli wspomagać się systemem powtórek wideo VAR. Jesteśmy już po hymnach. Polski wybrzmiał wyjątkowo mocno, kibice nie zawiedli. Za moment zaczynamy! Choć jest to mecz zespołów młodzieżowych, na stadionie komplet widzów. Piłkarze obu reprezentacji wychodzą na boisko. Początek meczu już za 10 minut. W meczu grupy B Włochy pokonały Meksyk 2-1. Gole strzelali Davide Frattesi i Luca Ranieri dla Włoch oraz Roberto de la Rosa dla Meksyku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj celownik będzie miał równie rozregulowany. Bo drybling Angulo robi wrażenie!



twitter.com Tymczasem w innym meczu naszej grupy Senegal gładko pokonuje Tahiti.



twitter.com twitter.com twitter.com twitter.com

Mistrzostwa świata U-20. Z kim i kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja w ramach rozgrywek grupowych zmierzy się 23 maja z Kolumbią. Trzy dni później podopieczni Jacka Magiery zagrają z Tahiti. Ostatnim starciem na tym etapie turnieju będzie mecz z Senegalem, który rozegramy 29 maja. Wszystkie spotkania biało-czerwonych zostaną rozegrane na stadionie Widzewa Łódź i będą rozpoczynały się o godz. 20:30.

Jakie gwiazdy zagrają na mistrzostwach świata U-20 w Polsce?

Chociaż turniej juniorski to okazja do odkrycia przyszłych talentów, to na polskich boiskach nie zabraknie graczy mających za sobą pierwsze występy w najlepszych drużynach Europy. Zobaczymy w akcji m.in. Diogo Dalota, czyli Portugalczyka, który na co dzień gra w Manchesterze United. Reprezentacyjnym kolegą Dalota jest Gedson Fernandes, który ma za sobą bardzo dobry sezon w Benfice Lizbona. Warto zwrócić uwagę także na Dana-Axela Zagadou czyli Francuza występującego w Borussii Dortmund. Dziennikarze sportowi w gronie gwiazd turnieju upatrują również Diego Laineza. Reprezentant Meksyku gra w Realu Betis, gdzie zbiera bardzo dobre noty za występy na skrzydle. Pełne składy wszystkich reprezentacji są dostępne na oficjalnej stronie FIFA.

Kadra Polski na mistrzostwa świata U-20

Bramkarze:

Radosław Majecki (Legia Warszawa)

Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice)

Karol Niemczycki (NAC Breda)

Obrońcy:

Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli)

Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze)

Maik Nawrocki (Werder Brema)

Jan Sobociński (ŁKS Łódź)

Serafin Szota (Odra Opole)

Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin)

Pomocnicy:

Mateusz Bogusz (Leeds United)

David Kopacz (VfB Stuttgart)

Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk)

Adrian Łyszczarz (GKS Katowice)

Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin)

Michał Skóraś (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Adrian Stanilewicz (Bayer 04 Leverkusen)

Tymoteusz Puchacz (GKS Katowice)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Marcel Zylla (FC Bayern Monachium)

Napastnicy: