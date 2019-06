NA ŻYWO: Macedonia Północna - Polska. Biało-czerwoni uwolnią wreszcie swój potencjał?

47 min. Taki chaos, że trudno stwierdzić, kto zdobył tego gola. Piątek, Lewandowski czy Glik? 46 min. I jest, GOOOOOL!!!! 46 min. Pierwsza akcja po przerwie i już rzut rożny. "Brawo, brawo!" - słychać z polskiej ławki trenerskiej. 46 min. Zaczynamy drugą połowę! Zmiana w przerwie meczu. Z boiska schodzi Przemysław Frankowski. Na boisku melduje się Krzysztof Piątek! Dobra wiadomość, są wśród nas jeszcze jacyś optymiści!



twitter.com Myśleliśmy, że wszyscy kibice wyparli już z pamięci mecz z Łotwą, ale jak widać - nie wszyscy:



twitter.com Polacy grają źle, to jest pewne. Ale warto docenić dzisiejszą postawę rywala. Niektóre zagrania Pandeva czy Elmasa zmuszają do szerszego otwarcia oczu. Choć może wytłumaczeniem nie jest taktyka. Może wytłumaczenie znajduje się na tym fragmencie:



twitter.com Przykład kontry przerwanej w połowie.



twitter.com Z całego morza inwektyw i uwag, warto wyłonić zwłaszcza jedną rzecz, która widoczna jest jak na dłoni już od pierwszych minut. Biało-czerwoni w niewyjaśniony sposób zatracili umiejętność gry z kontry. Przez pierwsze 45 minut nie stworzyli ani jednej, choć kilka okazji było.



twitter.com 46 min. Koniec pierwszej połowy! 45 min. Błąd Krychowiaka we własnym polu karnym. Na szczęście niewykorzystany. 44 min. Polacy długo wymieniają piłkę. Co z tego, skoro głównie na własnej połowie. 43 min. Krótkie podsumowanie polskiego Twittera w piątkowy wieczór:



twitter.com 42 min. Tym razem faulowany Krychowiak. Powoli podnosi się z murawy. 41 min. Żółta kartka dla Jana Bednarka. Musiał ratować swój zespół po własnym błędzie. Rozkręcają się Macedończycy, a nasi stoperzy już obaj z upomnieniami. 40 min. Bardzo ładna akcja Macedonii, poprowadzona przez 35-letniego Gorana Pandeva. Na szczęście nie udało mu się oddać strzału! Zabrakło jednak niewiele. 39 min. Robert Lewandowski dzielnie ściera się nawet z trzema przeciwnikami, ale koledzy nie potrafię wykorzystać tworzonych przez niego okazji. To dzisiaj nasz najpewniejszy punkt. Widać, że jest w formie. 37 min. Poniżej jedna z najlepszych akcji Biało-czerwonych w tym meczu. Poważnie.



twitter.com 36 min. Enis Bardhi zmarnował wysiłek swojego zespołu i ni to strzałem, ni to dośrodkowaniem posłał piłkę poza boisko. 35 min. Frankowski ścigał się na prawym skrzydle z Alioskim, ale w ostatniej fazie faulował. 34 min. Po piłkę mocno cofnął się Robert Lewandowski i od razu stworzył ciekawą akcję. Z tym że naszym rozgrywającym miał być dzisiaj Piotr Zieliński... 33 min. Szybka wymiana piłki na małej przestrzeni i strzał Grosickiego! Mocno ponad bramką, ale widać złość w tym zagraniu Kamila. Pozytywną sportową złość. Tego chyba wszyscy oczekujemy. Oprócz lepszej gry, oczywiście. 32 min. Uwaga, jest wideo z zagrania Krychowiaka. Przełknijcie napoje i oglądajcie:



twitter.com 31 min. Po pół godziny oglądania tego meczu kibice uznali, że pora wytoczyć ciężkie działa:



twitter.com 30 min. Alioski mocno zza pola karnego! Dwa metry obok bramki. 29 min. Kolejna próba wyprowadzenia szybkiego ataku i kolejna strata. Tym razem Grosicki. W odpowiedzi atak Macedonii Północnej i faul Bereszyńskiego. 29 min. Nieporozumienie pomiędzy Bednarkiem i Fabiańskim. Nasz obrońca wybił na aut. 28 min. Niezłe dośrodkowanie, jednak nikt nie doszedł do tej piłki: ani Polacy, ani Macedończycy. 27 min. Nestorovski faulowany przez Glika. Żółta kartka dla Polaka. 26 min. Strzelał Kamil Glik, ale ponad bramką! To pierwszy strzał naszego zespołu w tym meczu. 25 min. I kolejne wybiciem, tym razem na rzut rożny. 25 min. Przy piłce Kamil Grosicki. Ale niskie dośrodkowanie wybijają Macedończycy na aut. 24 min. Robert Lewandowski dobrym zagraniem napędził akcję Polaków, ale dośrodkowanie Frankowskiego zablokowane. W tej sytuacji jednak przeciwnik zagrywał ręką, więc Polacy dostali rzut wolny w dobrym miejscu, tuż przy linii pola karnego. 23 min. Grzegorz Krychowiak fatalnym zagraniem wyrzuca piłkę poza linię końcową boiska. 23 min. Ezgjan Alioski mocno w pole karne... łapie Fabiański. 22 min. I kolejny faul po wznowieniu gry. Bereszyński zdzielił łokciem przeciwnika. Rzut wolny. 21 min. Na powtórkach widać, że młody talent Macedonii Północnej został kopnięty przez Roberta Lewandowskiego. 20 min. Eljif Elmas zwija się z bólu w okolicy swojego pola karnego. Wygląda to poważnie. Czyżby najlepszy zawodnik przeciwników miał przedwcześnie zakończyć ten mecz? 19 min. Kolejna szansa na kontrę zmarnowana. To ostrożna taktyka Jerzego Brzęczka czy zmęczenie naszych zawodników po długim sezonie? 18 min. Dośrodkowanie Frankowskiego w pole karne, ale piłka nie dociera do Lewandowskiego ani Grosickiego. Dodatkowo sędzia uznał, że ten drugi faulował. 16 min. Grosicki popędził w pole karne Macedonii Północnej, ale Lewandowski nie zdecydował się na podanie do niego. Nie była to idealna kontra, ale mimo wszystko szkoda tej akcji. 15 min. Swojskie obrazki:



twitter.com 14 min. Długie dogranie w nasze pole karne. Fabiański złapał piłkę kierowaną do Iliji Nestorovskiego. 13 min. Bolesne zderzenie Frankowskiego z Nikolovem. Piłka dla Macedończyków. 12 min. Frankowski doczekał się piłki w polu karnym, ale nie oddał strzału, ani nie dogrywał. Później Lewandowski próbował wymusić rzut karny, ale sędzia nie dojrzał niczego nieprzepisowego. 11 min. Zieliński za mocno do Grosickiego. Piłka dla przeciwników. 10 min. Elmas podwójnym zwodem położył jednego z naszych zawodników. Widać już, kto będzie utrapieniem naszych obrońców w tym meczu. Pomocnik Fenerbahce SK popisał się niezłą techniką. 9 min. Wybijają rośli obrońcy Macedonii Północnej. Podczas kolejnego dośrodkowania sędzia dopatrzył się faulu któregoś z naszych piłkarzy. Lewandowski stanowczo protestuje. 8 min. Ciekawa akcja Lewandowskiego z Grosickim, ale ten drugi za lekko dogrywał do kapitana naszej reprezentacji. Mamy pierwszy rzut rożny. 7 min. Kędziora dośrodkowuje z prawej strony, ale przenosi piłkę na drugi koniec pola karnego, gdzie nie czekał żaden z kolegów. 6 min. Polacy ostro naciskają w pressingu, ale Macedończycy nie tracą piłki. Wydawało się, że rywale wyjdą z groźną akcją 2 na 2, ale sędzia odgwizdał spalonego. 5 min. Krótko rozegrany rzut rożny. Strzałem głową kończy Pandev! Przenosi piłkę nad poprzeczką bramki Fabiańskiego. 5 min. Elmas z dystansu! Broni Fabiański, ale piłkę wyrzuca przed siebie i muszą wybijać obrońcy. Groźnie pod naszą bramką. 4 min. Frankowski zgubił piłkę w nie tak znowu trudnej sytuacji. Aut dla przeciwników. 3 min. Eljif Elmas faulował w ataku. Od swojej połowy zaczynają Biało-czerwoni. 2 min. Macedończycy długo przy piłce, ale z ich zagrań niewiele wynika. Pod presją podawali do własnego bramkarza. 1 min. Przy piłce Polacy. Wymiana piłki pomiędzy naszymi obrońcami kończy się jednak długim wybiciem i stratą. Niepokojąco znajomy widok. ZACZYNAMY! Przed meczem piłkarze i kibice uczcili minutą ciszy pamięć byłego szefa UEFA, Lennarta Johanssona. Wybrzmiały hymny obu krajów. Za moment zaczynamy! Smacznego!



twitter.com Mecz jeszcze się nie zaczął, a kibice już krytykują Brzęczka za defensywne ustawienie. Niejeden zastanawia się, dlaczego Krzysztof Piątek znów zaczyna spotkanie na ławce rezerwowych. Niezrozumienie budzi też decyzja o braku Macieja Rybusa w pierwszym składzie.



twitter.com Zobaczcie, jak "ciepło" Macedończycy powitali naszych piłkarzy.



twitter.com Skład drużyny Macedonii Północnej:



Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkoski, Bejtulai, Alioski, Bardi, Nikolov, Elmas, Pandev, Nestorovski



Rezerwowi: Iliev, Siskovski, Tosevski, Zajkov, Ristevski, Ademi, Radeski, Trajkovski, Hasani, Markoski, Curlinov. Poznaliśmy skład, w jakim na boisko wybiegną dziś Polacy:



twitter.com

Macedonia Północna to obecnie 68. drużyna w rankingu FIFA. Na oficjalnej witrynie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej kraj ten widnieje jeszcze pod starą nazwą, jako „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”, choć nowa obowiązuje już od 12 lutego 2019 roku. To chyba najlepiej oddaje stan reprezentacji tego kraju oraz zainteresowanie, jakie wzbudzają jej piłkarze.

Najbardziej znanym zawodnikiem Macedonii Północnej oraz jej kapitanem jest Goran Pandev. 35-letni piłkarz włoskiej Genui znajduje się jednak u schyłku kariery. W dotychczasowych 91 meczach w kadrze narodowej zdobył 31 goli. Dla porównania, 30-letni Robert Lewandowski w 104 meczach dla Polski strzelił aż 56 bramek.

Różnicę pomiędzy oboma zespołami pokazują też kluby, w których grają poszczególni zawodnicy. Macedończyków znajdziemy w Rayo Vallecano, Sportingu Lizbona, Levante i Fenerbahce. Polaków w Bayernie, Juventusie, Milanie i Napoli.

Oczywiście piłka reprezentacyjna rządzi się swoimi prawami i tylko częściowo da się porównywać ją do tej klubowej. Prześledźmy więc ostatnie mecze Macedonii Północnej: remis ze Słowenią (1:1), wygrana z Łotwą (3:1), wygrana z Gibraltarem (4:0) i Liechtensteinem (2:0). Trzeba przyznać, że nie są to jacyś wymagający przeciwnicy.