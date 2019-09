NA ŻYWO: Polska - Austria. Brzęczek zaskakuje składem

62 min. Kolejny rzut rożny i znów bronią się Polacy. 61 min. Broni Fabiański! Strzał Lainera. 61 min. Chwila gry i znowu rzut rożny. Znów Alaba. 60 min. Alaba wywalczył rzut rożny dla Austrii. 59 min. Sabitzer sprzed pola karnego! Obok bramki. 58 min. Fauluje Kamil Glik. Sabitzer wyprzedził go w tej sytuacji. 57 min. Wchodzi Kuba Błaszczykowski. Z boiska schodzi Dawid Kownacki. 57 min. Znów sprytnie zastawiał się Krychowiak, który wcale nie był faulowany, a jednak uzyskał rzut wolny dla Polski. 56 min. Alaba z dystansu! Obok bramki. Wcześniej dużo dobrych podań na naszej połowie. Nie wygląda to optymistycznie. 55 min. Grosicki od krok od sam na sam ze Stankovićem. Bramkarz Austrii uprzedził jednak naszego zawodnika. Dobrze w tej akcji dogrywał Zieliński. 54 min. Faulowany Bereszyński. Cały czas dołącza się do akcji ofensywnych. 53 min. Ostro bita piłka przez Sabitzera, ale łapie Fabiański. Arnautović był już blisko. 52 min. Piłka już metr od linii bramkowej Austriaków! Wybija obrońca. 51 min. Znów Zieliński, teraz jednak na spalonym Grosicki. 50 min. Niedokładne zgranie Zielińskiego. Lewą stroną atakuje Austria. 49 min. Rozpracowali nas w tamtej sytuacji Austriacy.Tylko Fabiański ocalił nas od utraty bramki. Po rzucie rożnym piłka wybijana za połowę boiska. 48 min. Lazaro idealnie dogrywał do Arnautovića. Mocny strzał z najbliższej odległości broni Fabiański! Rzut rożny. 47 min. Czyżby zmiana stylu gry Austrii? Ich zawodnicy wymieniają teraz podania na własnej połowie, próbując wciągnąć naszych piłkarzy. Znudzili się hokejowym zamkiem. 46 min. Laimer ukarany żółtą kartką. Bezpardonowo potraktował Grzegorza Krychowiaka. Dosyć żartów. ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ! Poniżej pasa



Pomimo całej tej przewagi Austrii, to jednak Lewandowski miał dotąd najlepszą okazję do strzelenia gola (choć nie można zapomnieć o uderzeniu w słupek bramki Fabiańskiego).



Autor wpisu z TVP Sport trochę przesadził z tą zabawą, ale dwie siatki zaliczone, to fakt. Teraz jeszcze tylko jakiegoś gola strzelić. Przez niepokojąco długie fragmenty tego meczu obraz polskiej drużyny wyglądał tak:



twitter.com 45 min. + 1 Koniec pierwszej połowy! 45 min. + 1 Jedna minuta doliczona. 45 min. Posiadanie piłki 60 do 40 proc. na korzyść Austriaków. 44 min. Lewandowski oburzony decyzją sędziego, ale na powtórkach widać, że atakował łokciem szyję i szczękę rywala. O dziwo bez żółtej kartki dla naszego kapitana. 42 min. Najlepsza jak dotąd sytuacja Polaków:



41 min. Glik dość ostro faulowany przez Sabitzera. Przypomnijmy, że ma na koncie żółtą kartkę. 40 min. Alaba do Lazaro, dogranie przed pole karne i ofiarnie blokuje strzał Krychowiak. 39 min. To jeden z dwóch dotychczasowych kontrataków naszego zespołu:



twitter.com 38 min. Lazaro popisuje się ładną sztuczką techniczną w stylu Ronaldinho. Nie idzie za nią jednak żaden zwód, tylko odegranie do kolegi. Zasieki utworzone przez polski zespół jak na razie są odpowiednio szczelne. 37 min. Alaba do Ulmera, ten pokazał swoją szybkość i dobiegł do piłki, ale jego dośrodkowanie wybijane. 36 min. Austriacy długo przy piłce. Cały polski zespół jest jednak niemal w naszym polu karnym, tylko Lewandowski przy linii środkowej. 35 min. Bielik prostopadle do Grosickiego, ale za mocno. Nie zdążył nasz zawodnik. 34 min. Leiner strzela, ale za lekko. Łapie Fabiański. 33 min. Strzał z woleja po koźle broni Fabiański. Lazaro kompletnie nie kryty w tej sytuacji. 32 min. Marcel Sabitzer pociągnął z piłką pod nasze pole karne i oddał strzał. Domagał się chyba rzutu rożnego, a otrzymał jedynie żółtą kartkę za protesty. 31 min. Trudno to opisać. Glik przewrócił się nad piłką, gdy mógł strzelać. Czy był wcześniej faulowany? Sędzia niczego takiego nie dostrzegł. 30 min. Glik! Uderzał głową ponad bramką! Kolejna dobra sytuacja. 29 min. Pokaz indywidualnych umiejętności w naszym zespole. Krychowiak idealnie się zastawił, Bereszyński podłączył z akcją, a Grosicki wywalczył rzut rożny. 28 min. Lewandowski! Po świetnym dośrodkowaniu Grosickiego uderzał głową w niemal stuprocentowej sytuacji. Ponad bramką Stankovića! 27 min. Krychowiak sfaulowany przez Laimera w środku boiska. Gdyby sędzia tego nie gwizdnął, przeciwnicy mieliby doskonałą akcję. Po chwilowym zawahaniu arbiter użył jednak gwizdka. 26 min. 5 Polaków na 4 Austriaków. Akcja rozwiązana jednak źle. Dośrodkowanie Kownackiego łatwo wybite głową. 26 min. Bereszyński sfrustrowany grą kolegów, uderza pięścią o murawę. 25 min. Ładna akcja Austriaków. Polscy obrońcy niezdecydowani, czekają na ruchy przeciwników, zamiast zastosować pressing. Strzał na szczęście zablokowany. 24 min. Kiepskie zagranie Baumgartlingera, odpowiada kiepskim wybiciem Bednarek. 23 min. Dośrodkowanie Grosickiego, uderzał Glik. Nie spodziewał się jednak, że to zagranie dojdzie do niego, więc uderzył mocno ponad bramką. 23 min. Lewandowski dwukrotnie założył siatkę przeciwnikom, później jednak jego strzał zblokowany. Mamy rzut rożny. 22 min. Posiadanie piłki: 67 do 33 dla Austrii. 21 min. Laimer z Ulmerem zrobili teraz na naszej połowie to samo, co przed chwilą Grosicki z Bereszyńskim. Po stracie jednak znów odzyskali Austriacy. 20 min. Lewandowski dobrze rozpoczął akcję, niestety później Bereszyński z Grosickim nie dość dobrze rozegrali między sobą. Bereś blokuje wślizgiem, nie pozwalając na wyprowadzenie kontry. 19 min. Bednarek dobrze przecina podanie do napastnika przeciwników. Groźna, sprytna piłka. 19 min. Gorąco w polskim polu karnym, znów dobrze podawał wysoko ustawiony Alaba. Polacy nieco skonsternowani, gdy sędzia nie użył gwizdka po faulu Arnautovića. Mogło skończyć się naprawdę źle. 18 min. Alaba z dużej odległości, prawą nogą, nieco ponad bramką! Potężne uderzenie. Ten gracz słynie ze strzałów z dystansu. 17 min. Krychowiak dobrze wypuścił Kownackiego, ten próbował grać do środka, ale jego podanie zablokowane z łatwością. 16 min. Nic z tego jednak nie wyszło, musiał podawać do tyłu. Przeciwnicy zdążyli wrócić na swoje pozycje. 15 min. I rzut rożny dla Austrii. Wybijamy. Z kontrą biegnie Grosicki. 14 min. Z woleja Alaba, ale piłka wybita i aż czterech polskich piłkarzy wybiegło do kontry! W słupek trafia Grosicki! Wydaje się jednak, że był na spalonym. 13 min. Kilka podań i znów Austriacy przy piłce. Na rzut rożny wybija Jan Bednarek. 12 min. Lewandowski faulowany przez Dragovića. 11 min. Lazaro znów zamieszał na prawej stronie. Jego dośrodkowanie jednak niecelne. 10 min. Austria po dobrym przerzucie na lewą stronę szła z szybkim atakiem. Ulmer jednak niedokładnie dośrodkowywał, za co przepraszał później Arnautovića. 9 min. SŁUPEK! Główka Arnautovića niemal kosztowała nas utratę bramki! Wcześniej świetnie naszych zawodników odciągnął Lazaro. 8 min. Trudno czasem patrzeć, jak przeciwnicy pogrywają sobie z linią pomocy Jerzego Brzęczka. Na szczęście dla nas po niedokładnym podaniu fauluje Marco Arnautović i zbiera żółtą kartkę. 7 min. Tym razem Krystian Bielik, znów wrzutka, ale za daleka i bramkarz Cican Stankovic łapie piłkę. 6 min. Przechwyt Zielińskiego, sprint Kownackiego, ale dośrodkowanie zablokowane. 5 min. Długie wybicie Kędziory, nie przejął Lewandowski i znów podopieczni trenera Franco Fody. 4 min. Lewandowski podciągnął prawą stroną, dobrze dograł, a głową uderzał Grosicki. Za lekko. Zza jego pleców wybiegał już Krychowiak. Szkoda, że nie porozumieli się lepiej w tej akcji. 4 min. Kędziora traci piłkę pod pressingiem. I znowu Austriacy. 3 min. Arnautović! Broni Fabiański! 2 min. Może podobać się sposób, w jaki przeciwnicy podają sobie piłkę na naszej połowie. Oczywiście nie spodoba się kibicom reprezentacji Polski. 1 min. Prawie cały zespół Austrii na naszej połowie. 1 min. W pierwszej akcji Alaba dośrodkował pod pole karne, ta jednak kolega zmarnował jego wysiłki. ZACZĘLI! Wybrzmiał hymn Polski. Wszyscy są już gotowi. Rozpoczęły się hymny obu państw. Za chwilę zaczynamy mecz!



Ze starć z Austrią pewna nasza reprezentacja ma bardzo dobre wspomnienia. Piłkarzom w pierwszym meczu też w sumie szczęście dopisało. Jeżeli potrzebujecie dawki optymizmu, to przypomnijmy, że dziś gramy na Narodowym. Tutaj reprezentacja Polski zawsze świetnie sobie radzi.



W meczu z Austrią właściwie trudno spodziewać się czegoś wyjątkowego od Biało-czerwonych. Drużyna, która źle grała przez cały rok, nie będzie nagle wyglądać jak Francja czy Chorwacja. W odbudowaniu zaufania kibiców na pewno nie pomoże też przeciwnik, który zawsze miał równy skład, a teraz jeszcze zaczął łapać formę. Po dwóch porażkach na starcie eliminacji, Austriacy pokonali Słowenią 1:0, Macedonią Północną 4:1 i Łotwę aż 6:0. Warto podkreślić, że bramki w tych spotkaniach strzelało ośmiu różnych zawodników. Austria to jedyny rywal, który klasą choć trochę przypomina przeciwników, na jakich trafimy podczas Euro 2020. Może w końcu zobaczymy więc, w jakim miejscu obecnie znajduje się nasza reprezentacja. Mecz rozpocznie się o 20:45.

