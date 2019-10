Wygraliśmy z Macedonią i jedziemy na Euro! Brzęczek trafił ze zmianami.

Mamy to! Wygrywamy z Macedonią Północną i jedziemy na Euro! 90 min. +3 Piątek! Lewandowski płasko dogrywał do gracza Milanu, ale ten obok bramki. 90 min. +1 Schodzi Piotr Zieliński, wchodzi Krzysztof Piątek. Gramy teraz trzema napastnikami. 90 min. Rywale wymieniają podania w pobliżu naszego pola karnego. Tymczasem sędzia dolicza trzy minuty. 89 min. Podopieczni Igora Angełowskiego jeszcze próbują, ale raczej bez przekonania. A my już powoli możemy bukować bilety na Euro 2020! 88 min. Lewandowski! Strzał zza pola karnego, ale nad poprzeczką. 87 min. Krychowiak zza pola karnego, ale blokowany. Szansa na kontrę dla rywali, ale nasz Krycha skutecznie wrócił i odebrał futbolówkę. A tak strzelał Frankowski. Podanie Krychowiaka - palce lizać.

85 min. Lewandowski leży na murawie. Rywale dzisiaj nie oszczędzają naszego gwiazdora. Tak trafiał snajper Napoli:

83 min. Polacy mają apetyt na więcej bramek. Trzeba przyznać Jerzemu Brzęczkowi, że świetnie trafił ze zmianami. Lewandowski dograł od Milika, a ten popisał się mocnym i precyzyjnym uderzeniem zza pola karnego. Mamy 2:0! 80 min. GOOOOOOOOL! ARKADIUSZ MILIK! ALEŻ GRAJĄ ZMIENNICY 79 min. Nerwowo zrobiło się między Krychowiakiem a Dimitrievskim. Polski pomocnik atakowany przez bramkarza, ale arbiter nie reagował. 78 min. Tak Polacy cieszyli się po trafieniu Frankowskiego:

Tak było.

76 min. Lewandowski! Mogło być 2:0! Frankowski rozciągnął na drugą stronę pola karnego do Milika, ten głową do Lewego, a nasz kapitan półwolejem nad bramką. Krychowiak zagrał długą piłkę w pole karne, Lewandowski przyjęciem podał do Frankowskiego, a ten pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. 74 min. GOOOOOOOOL! WEJŚCIE SMOKA FRANKOWSKIEGO 74 min. Przemysław Frankowski za Kamila Grosickiego. 73 min. Milik! Ależ mógł się efektownie zameldować na boisku! Znowu centra Grosickiego, ale snajper Napoli uderzał piłką nad poprzeczką. 72 min. Reprezentacja Polski z pierwszych kilkunastu minut spotkania powoli staje się mglistym wspomnieniem... Brakuje dokładności i organizacji w rozgrywaniu ataku. 71 min. Teraz jesteśmy świadkami akcji po obu stronach. Pandev szarżował środkiem, padł na murawę, ale nie było faulu. Po chwili Polacy grali kontrę, ale w prosty sposób stracili piłkę. 70 min. Grosicki! Centrował z lewej strony w kierunku Milika, ale za wysoko i nie sięgnął gracz Napoli. 70 min. Elmas krótko z Alioskim, ale wybija piłkę Bereszyński. Kontra biało-czerwonych. 69 min. Grosicki prostopadle do Milika, ale ten miał problem z utrzymaniem się na murawie. Chyba jest za mocno zroszona. 68 min. Schodzi Sebastian Szymański, wchodzi Arkadiusz Milik. 67 min. Alioski ogląda żółtą kartkę. Macedończyk protestował, co nie spodobało się sędziemu. Rzut rożny dla Polaków. 66 min. Reca na dobieg do Lewandowskiego, ale kapitan po chwili traci piłkę. Reca faulował wychodzącego z kontrą przeciwnika i ujrzał za to żółtą kartkę. 65 min. Szczęsny! Elmas do Nestorovskiego, ten uderza, ale broni Szczęsny. Nawet gdyby Macedończyk trafił, to i tak był na spalonym. 64 min. Przerzut na prawą stronę do Lewandowskiego, ale nasz kapitan zamiast przyjąć piłkę, przewrócił się. Tak uderzał Nestorovski:

63 min. Moment brutalnej gry po obu stronach. Najpierw Spirovski faulował Szymańskiego, a później Dimitrievski zderzył się z Lewandowskim. Macedoński pomocnik ukarany kartką. 62 min. Podopieczni Igora Angełowskiego próbowali wyjść z atakiem, ale skutecznie przerywamy akcję. Rywale zaczną od rzutu wolnego. 60 min. Pół godziny do końca spotkania, a Polacy nieco zwolnili tempo gry. Teraz rzut wolny dla biało-czerwonych w środku boiska. 59 min. Postraszyli nas rywale. Alioski w pole karne, uderzał przewrotką Nestorovski, ale daleko obok bramki. 57 min. Krychowiak strzela zza pola karnego, ale piłka daleko obok bramki. Polski zawodnik jest przekonany, że po drodze był rykoszet, ale sędzia jest innego zdania. 56 min. Grosicki długim podaniem do Glika, ten zgrywał głową, ale wybili defensorzy Macedonii. Mamy rzut z autu. 56 min. Lewandowski faulowany w środkowej strefie. Zaczniemy od rzutu wolnego. 55 min. Długa piłka do Grosickiego, ale za mocno. Dimitrievski zacznie od bramki. 54 min. Spirovski padł jak długi na murawę, co sędzia ocenił jako faul naszego kapitana. Zdaniem gracza Bayernu wyglądało to inaczej. 53 min. Krychowiak! Chyba naoglądał się filmów akcji. Dogrywał Grosicki z lewego skrzydła, a gracz Lokomotiwu próbował uderzać z powietrza i w dodatku po koźle. Efektownie, ale niecelnie. 52 min. Wzmaga się doping na stadionie. Mamy 40 minut na to, by zdobyć chociaż jedną bramkę i przypieczętować awans na Euro. 50 min. Szymański! Słupek! Najpierw Lewandowski z wolnego w mur, dobijał gracz Dinamo Moskwa, ale obił słupek. 49 min. Grosicki do Lewandowskiego, ten próbował odgrywać, ale nie zdążył, bo był faulowany. Będzie rzut wolny blisko pola karnego. 49 min. Trochę chaosu i niedokładności po obu stronach. Czekamy na pierwsze skuteczne akcje biało-czerwonych. 48 min. Zieliński powalczył o piłkę przy prawym skrzydle, ale nieskutecznie. Rywale z autu. 47 min. Spirovski uderza z rzutu wolnego, ale prosto w Szczęśnego. Jaki wariant wybiorą Polacy? :)

46 min. Zaczynamy drugą połowę! Koniec pierwszej połowy. Zapraszam po przerwie 45 min. +3 Lewandowski zagrywał na lewą stronę... do nikogo. Grosicki w tym czasie zszedł do środka. Małe nieporozumienie. 45 min. +2 Bereszyński! Wejście niczym rasowy skrzydłowy, krótko zagrał do Grosickiego, ten od razu uderza, ale obok bramki. 45 min. +1 Cztery minuty doliczone do pierwszej części spotkania. 44 min. Polacy w ataku pozycyjnym. Niedługo przerwa i nic nie wskazuje na to, by wynik mógł ulec zmianie. Przypomnijmy, potrzebujemy zwycięstwa, by przypieczętować awans do Euro. 43 min. Ostre wejście Krychowiaka. Nasz pomocnik uderzył łokciem Nikolova walcząc z nim o piłkę. Macedoński piłkarz leży na murawie. 42 min. Grosicki w pole karne do Krychowiaka, gracz Lokomotiwu Moskwa pada na murawę, ale nie ma mowy o rzucie karnym. 41 min. Alioski w pole karne, ekwilibrystycznie uderzał Elmas, ale obok bramki. 40 min. Rzut wolny dla Macedonii. Alioski w pole karne, ale wybija Bereszyński na rzut rożny. 40 min. I kolejna żółta kartka. Tym razem dla Szymańskiego. Arbiter, jak już wspomnieliśmy, dzisiaj bardzo hojny... 39 min. Bereszyński przegrał indywidualny pojedynek z Alioskim. Po chwili Szymański fauluje rywala i zaczną od rzutu wolnego goście. Powtórka brutalnego faulu na Lewandowskim, za co Nestorovski obejrzał żółtą kartkę:

38 min. Aj jaka szkoda! Dobra kontra Polaków, dogranie w pole karne, ale Lewandowski ubiegnięty przez bramkarza rywali. 37 min. Szczęsny! Alioski uderzał z rzutu wolnego, bramkarz Juve wyciągnął się jak długi i sparował piłkę na bok. 36 min. Rywale coraz śmielej sobie poczynają. Teraz to Nestorovski faulowany, a żółtą kartkę ogląda Bednarek. Sędzia dzisiaj bardzo chętnie sięga po indywidualne kary. 35 min. Rzut wolny dla Polaków. Grosicki próbował zaskoczyć bezpośrednim strzałem, ale Dimitrievski na posterunku. 34 min. Reca dogrywał z lewego skrzydła, ale wybijają rywale. Po chwili faulowany Lewandowski, za co Nestorovski obejrzał żółtą kartkę. Brutalne wejście rywala. 32 min. Pandev długim podaniem szukał Elmasa, ale ten na spalonym. 32 min. Góralski przesadził z dryblingiem. Zmylił przeciwników, ale przy okazji potknął się o własne nogi. 31 min. Szymański w szesnastkę, wybija jeden z macedońskich obrońców i mamy rzut z autu. 30 min. Zieliński faulowany po prawej stronie i będziemy mieli rzut wolny. Dobra okazja do dośrodkowania w pole karne. 30 min. Pierwsze kilkanaście minut wyglądało obiecująco, ale teraz podopieczni Brzęczka jakby zwolnili tempo. Mamy nadzieję, że zaraz znowu przyspieszą akcje. 29 min. Alioski płasko, ale radzą sobie nasi defensorzy. 28 min. Atakują podopieczni Igora Angełowskiego. Alioski dogrywał w pole karne, jeden z naszych stoperów jako ostatnio odbił piłkę i rzut rożny dla Macedonii. 26 min. Reca w pole karne do Zielińskiego, ale za mocno i niedokładnie. Rywale zaczną od bramki. 25 min. Spokojnie rozgrywamy w środkowej strefie. 24 min. Gościom udało się zapuścić na naszą połowę, ale niewiele z tego wyszło. Wywalczyli jedynie rzut z autu. 22 min. Szymański! Minimalnie nad bramką. 21 min. Świetnie odebrał piłkę Bereszyński, zagrał przed pole karne do Lewandowskiego, a ten faulowany. Mamy rzut wolny z bardzo bliskiej odległości! 21 min. Moment spokojniejszej gry. Reca zagrywa z autu, ale prosto pod nogi rywali. 19 min. Nikolov faulował Krychowiaka i obejrzał żółtą kartkę. 19 min. Dominujemy, przeważamy i wydaje się, że to tylko kwestia czasu, gdy zdobędziemy pierwszą bramkę. A na ostudzenie emocji hymny państwowe:

18 min. Co tam się dzieje! Najpierw uderzał Szymański, ale został zablokowany, po chwili poprawiał Zieliński i uderzył w poprzeczkę! Ciśniemy, ciśniemy! 16 min. Reca mknie lewym skrzydłem i oddaje piłkę do Grosickiego. Dobrze wygląda dzisiaj współpraca obrońców ze skrzydłowymi. 15 min. LEWANDOWSKI! Ale to była akcja! Bereszyński centrował z prawego skrzydła, a nasz kapitan uderzył z pierwszej piłki. Niestety, w boczną siatkę. 15 min. Macedończycy próbowali rozgrywać piłkę, ale dużo niedokładności po ich stronie i znowu biało-czerwoni są przy futbolówce. 13 min. Grosicki centrował, ale przytomnie wybija Dimitrievski. Po chwili Szymański faulowany na lewym skrzydle. 13 min. Wszystko wskazuje na to, że bramkarz reprezentacji Macedonii wróci do bramki. Mamy rzut rożny. 11 min. Dimitrievski broniąc strzał Krychowiaka uderzył głową w słupek. Ma rozciętą skórę głowy i nie wiadomo, czy będzie kontynuował grę. 10 min. KRYCHOWIAK! Ależ kąśliwe uderzenie zza pola karnego, jednak minimalnie niecelnie. Powtórka pokazała, że bramkarz odbił piłkę i... ucierpiał. Potrzebna będzie pomoc lekarzy. 9 min. Góralski zagrywał w pole karne, ale prosto w ręce Dimitrievskiego. 7 min. Świetnie Krychowiak w środku boiska, odegrał do Lewandowskiego a nasz kapitan prostopadłym podaniem szukał Grosickiego.

https://twitter.com/sport_tvppl/status/1183445616644497413?s=20 2 min. Gra toczy się w środkowej strefie, żadna z drużyn nie może rozwinąć skrzydeł. 1 min. Rozciągnięcie na lewe skrzydło do Grosickiego, ale pogubił się gracz Hull i od bramki zacznie Dimitrievski. 1 min. Przy piłce biało-czerwoni. Podopieczni Brzęczka zapewne będą chcieli dominować od początku spotkania. Zaczynamy!!! 20:39 Obie drużyny wychodzą już na boisko. Hymny państwowe, przywitanie piłkarzy i zaczynamy walkę o awans na Euro! 19:56 W takich strojach Polacy wybiegną na boisko:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1183438499783069698?s=20 19:42 Przypomnijmy, pierwszy mecz zakończył się wygraną Polaków 1:0:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1183410896707698690?s=20 19:27 W takim zestawieniu na murawę wybiegną podopieczni Jerzego Brzęczka:

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1183432580219260928?s=20

Awans miał być formalnością

Wywalczenie awansu na Euro 2020 miało być dla nas formalnością. Polacy trafili do jednej z najłatwiejszych, o ile nie najłatwiejszej grupy eliminacyjnej i uniknęli starć z topowymi europejskimi ekipami. Mecze z Izraelem, Słowenią czy Austrią nie elektryzowały kibiców tak jak pamiętne spotkania z Portugalią czy Niemcami, ale miały zapewnić nam pewne punkty. Słaby styl prezentowany przez podopiecznych Jerzego Brzęczka jeszcze do września dawał nam względny spokój. Porażka ze Słowenią oraz remis z Austrią sprawiły jednak, że serca polskich kibiców zadrżały, a w ruch ruszyły kalkulatory. Pewna wygrana ze słabiutką Łotwą odsunęła obawy o trudności z awansem i wypchnęła biało-czerwonych na szeroką autostradę prowadzącą prosto do Euro 2020.