NA ŻYWO: Polska – Słowenia. Ostatni mecz Łukasza Piszczka i tych eliminacji

83 min. Grzegorz Krychowiak daje znak, że potrzebna będzie zmiana. 82 min. Z murawy nie podnosi się Szymański. Czyżby ostatnia zmiana? 81 min. Wydawało się, że Lewandowski już stracił piłkę, że nic z tej akcji nie będzie. Ten jednak kiwał w polu karnym tak długo, że ściągnął większość obrońców, po czym dograł na drugi skraj pola karnego, a tam piłkę odegrano do Góralskiego, który z bliskiej odległości pokonał Jana Oblaka. Zasługiwał na tę bramkę! 80 min. LEWANDOWSKI!!!!! To znaczy... GÓRALSKKIII!!!!! Ale co w tej akcji zrobił nasz kapitan! 79 min. GOOOOOOOOOOL!!!!! 78 min. Mocny strzał Grosickiego, ale broni Oblak! Dodatkowo sędzia odgwizdał spalonego. 77 min. Strata Słoweńców i akcja zakończona strzałem Krychowiaka. Znów zablokowany. 76 min. Krychowiak długim podaniem próbował stworzyć sytuację dla Lewandowskiego, jednak tym razem kapitan reprezentacji nie dał rady odegrać celnie do partnera. 75 min. Dwa silne strzały Krychowiaka. Oba zablokowane. 74 min. Ryzykowne wyjście Szczęsnego. Na szczęście bez konsekwencji. 73 min. 58 - 42 proc. posiadanie piłki nadal na korzyść Polski 72 min. Przeciwnicy łapią na spalonym Kamila Grosickiego. 72 min. Zmiana u Słoweńców. Schodzi Bijol, w jego miejsce Miha Zajc. 71 min. Krychowiak najpierw świetnie przeciął akcję, a później groźnie oddał piłkę przeciwnikowi. Na szczęście Verbić strzelił mocno ponad bramką. 70 min. Sędzia pokazał Krychowiakowi żółtą kartkę za niesportowe zachowanie., 69 min. Grzegorz Krychowiak przypadkowo kopnięty w twarz. Złości się na brak reakcji. 68 min. Ilicić zwodem położył naszego zawodnika, ale z asekurację pospieszył kolega. Podwojenie krycia w przypadku tego przeciwnika jak najbardziej wskazane. 67 min. Lewandowski górą do Grosickiego, ale obrońcy Słowenii są na pozycjach. 66 min. Dobry strzał Lewandowskiego! Ale broni Oblak! Obaj zawodnicy pokazują dzisiaj światową klasę. 65 min. Jędrzejczyk zagrał długą piłkę do Lewandowskiego, ten z łatwością odbiera. Dobrze mieć takiego zawodnika w drużynie. 64 min. Grosicki faulowany na prawej stronie. Stały fragment dla Polski. 63 min. Chwila chaotycznej gry i przebijania piłki głową z jednej połowy na drugą. Wracają złe skojarzenia. 62 min. Grzegorz Krychowiak dwa razy sprytnie odbierał piłkę przeciwnikom. Sędzia chyba mógł odgwizdać faule, ale na tym polegają sztuczki naszego defensywnego pomocnika, że trudno ocenić sytuacje, w których bierze udział. 61 min. Znów obrona Polaków kompletnie rozklepana. Strzelcem gola Ilicić. Obie akcje Słoweńców będą pokazywać telewizje na całym świecie. Idealna gra kombinacyjna. 60 min. I... gol dla Słowenii! 59 min. Kanonada Polski trwa. Kilka akcji na przestrzeni zaledwie kilku minut. Tym razem strzałem znów kończył Zieliński. Obok słupka. 58 min. Znów dobra akcja i znów zła decyzja Grosickiego. Ile takich piłek zmarnował już w ostatnich meczach? 57 min. Odważne wejście głową Góralskiego. Chwilę wcześniej był boleśnie faulowany. Widać ducha walki w grze tego zawodnika. 56 min. Silny strzał Piotra Zielińskiego jedną ręką zatrzymał golkiper przeciwników. 55 min. CO ZA SYTUACJA! Świetna obrona Oblaka! To powinien być gol! 54 min. Robert Lewandowski oszukał dwóch przeciwników, a później zwodem minął trzech. Solowa akcja kapitana reprezentacji Polski i piękny gol. Prowadzimy dwa do jednego! 53 min. GOOOL!!!! 52 min. Lewandowski ładnie przyjął górną piłkę, ale podanie do Kędziory już nie wyszło. Nasz kapitan podawał prostopadle, a Kędziora pędził na podanie prostopadłe. 51 min. Strata Polaków i kolejna groźna akcja Słowenii. Verbić strzelał, jednak zablokowany. 50 min. Benjamin Verbić świetnie przedarł się w pole karne Szczęsnego, jedynie strzał wyszedł mu zbyt blisko bramkarza. 49 min. Wybija Oblak, mocna i celna dobitka Krychowiaka, ale znów broni bramkarz Słowenii! 48 min. Krychowiak świetnie przyjął w polu karnym i wywalczył rzut rożny. Dostał trudną piłkę, brawa dla niego. 48 min. Dobra solowa akcja Recy, jednak dośrodkowanie nieudane. 47 min. Kędziora traci piłkę. Dość sennie zaczął tę drugą połowę. 47 min. Pressing Słowenii zmusił Góralskiego do wybicia piłki i straty. 46 min. Popisowy numer Krychowiaka - dobrze się zastawił i wymusił faul na rywalu. Piłka dla Biało-czerwonych. 46 min. Lewandowski bardzo głęboko, próbuje rozgrywać piłkę, ale zmusił do długiego biegu Jacka Góralskiego. Zaczynamy drugą połowę! MAMY TO:



twitter.com twitter.com 45 min. +5 Ilicić... obok bramki! Sędzia kończy pierwszą połowę! 45 min. +5 Krychowiak fauluje przeciwnika tuż przy linii pola karnego. Ostatnia szansa dla Słoweńców w tej połowie. Ilicić znów oszukał naszych piłkarzy. 45 min. +4 W miejsce Piszczka wszedł Tomasz Kędziora. 45 min. +3 Cały stadion na stojąco, skanduje nazwisko Łukasza Piszczka. Obrońca reprezentacji ma łzy w oczach. 45 min. +2 Do wejścia gotowy Tomasz Kędziora. Reprezentanci Polski pobiegli do linii bocznej, by ustawić szpaler dla Łukasza Piszczka. 45 min. +1 Sędzia doliczył do pierwszej połowy aż 4 minuty. 45 min. +1 Ładna akcja Biało-czerwonych, strzałem kończył ją Szymański. Niestety niecelnie. Wcześniej inteligentne przepuszczenie Zielińskiego. 45 min. 60 do 40 proc. na korzyść Polski, tak wygląda posiadanie piłki po 45 minutach. Widać, że Słoweńcy próbują jeszcze odebrać Polakom inicjatywę w tym meczu. 44 min. Łukasz Piszczek dobrze odebrał piłkę i nasz zespół od rzutu z autu. 43 min. Wybija Jędrzejczyk. 43 min. Kolejny rzut rożny dla Słowenii. 42 min. Pressing Słoweńców zmusił Szczęsnego do wybicia na aut. Rywale naciskają. 41 min. Słoweńcy mogli skarać naszą reprezentację, jednak czujnie Jędrzejczyk. Odebrał piłkę Iliciciowi. 40 min. Łukasz Piszczek podłączył się do akcji ofensywnej i wywalczył rzut rożny, co wzbudziło aplauz publiczności. 39 min. Nasi wyjątkowo długo utrzymują się przy piłce. Do tego w ataku. To naprawdę rzadki widok, warto nim się nacieszyć. 38 min. Dobry rajd Recy, jeszcze lepszy Góralskiego, ale Szymański pośliznął się w polu karnym. To mógł być piękny gol! 37 min. Groźna strata Recy. Na szczęście koledzy pomogli. 37 min. Odrobina szczęścia i kolejny rzut rożny dla Biało-czerwonych. Niestety bez korzyści dla naszego zespołu. 36 min. Dobre wejście Bednarka, ale Grosicki znów marnuje sytuację, zyskując jedynie rzut rożny. 35 min. Piękny strzał Lewandowskiego! Broni Oblak! Gdyby Lewy uderzył trochę dalej od bramkarza. Wszystko wykonał w tej sytuacji perfekcyjnie, poza kątem uderzenia. 34 min. Rene Krhin bezpardonowo wypchnął Szymańskiego poza boisko. Tu można było odgwizdać faul. 33 min. Polacy wybijają i kolejna szansa dla przeciwnika. Wykopywał Łukasz Piszczek. 33 min. Rzut rożny dla Słowenii. 32 min. Żółta kartka dla Arkadiusza Recy za faul taktyczny. Raczej nie będzie chciał oglądać powtórki tej sytuacji, nie popisał się w tym przypadku. 31 min. 30. minuta oznacza, że do zejścia z boiska może szykować się Łukasz Piszczek. Z ławki rezerwowych podniósł się już Tomasz Kędziora. 30 min. 65 do 35 proc. posiadania piłki na korzyść Polaków. 29 min. Ogólnie jednak mecz może się podobać. jest prowadzony w dość szybkim tempie, a obie reprezentacje stawiają na atak i ciekawe kombinacje. 28 min. Kamil Grosicki fatalnie zakończył akcję. Strzelił czubkiem buta, mocno obok bramki. 27 min. Lewą nogą strzelał Jasmin Kurtić. Ponad bramką. 26 min. I kolejny faul Góralskiego. Znów bez kary. 26 min. Góralski odwdzięczył się za wszystkie faule tego wieczoru. Mógł chyba obejrzeć żółtą kartkę za swoje zachowanie, sędzia jednak go oszczędził. 25 min. Polacy dobrze odzyskali piłkę na połowie Słowenii. Później Krychowiak świetnie podawał do Lewandowskiego, ten jednak nie opanował dobrze piłki. 24 min. Niezłe rozegranie Słoweńców. Ilicić przerzucił obrońców, ale na szczęście czujny był Wojciech Szczęsny. Zaczniemy od bramki. 23 min. Piszczek! Bardzo blisko gola! Udało mu się oddać strzał głową mimo gęstego tłumu obrońców przeciwnika. 23 min. Długa piłka Bednarka do Grosickiego, ten wypuścił wchodzącego Recę i... rzut rożny. Ładna akcja. 22 min. Kolejny faul na Góralskim. Nasi środkowi pomocnicy mają ciężkie 20 minut. 21 min. Bednarek wybija na aut. Słoweńcy niebezpiecznie blisko naszego pola karnego. 20 min. Rozpędzony Krychowiak traci piłkę. Próbuje sugerować, że był faulowany, jednak nie tym razem. 19 min. Popis Szymańskiego, przerzucił sobie piłkę nad przeciwnikiem i oddał strzał z woleja, niestety zablokowany. 18 min. Faul na Krychowiaku i rzut wolny z dogodnej pozycji. Wcześniej przepchnięty Reca wrócił po piłkę i ocalił nasz zespół przed groźną kontrą. 17 min. Zieliński wrzuca piłkę, wybijają Słoweńcy. Kolejny stały fragment dla Polski. 16 min. Grosicki... źle dogrywał do Lewandowskiego. Ale jest rzut rożny. 15 min. Piłka wyraźnie podskakuje na murawie. Boisko po prostu nie jest w dobrym stanie. W żadnym razie nie jest to jednak wytłumaczenie dla naszych piłkarzy, raczej dodatkowy element, który należy docenić w akcji Słoweńców. 14 min. Josip Ilicić doskonałym przyjęciem piłki oszukał całą naszą obronę, po czym idealnym podaniem obsłużył Tima Matavza. Polacy ograni jak dzieci. 13 min. GOL dla Słowenii! 12 min. Sędzia przerywa grę z powodu pojawienia się drugiej piłki na boisku. Dziwna sytuacja. 11 min. Daleki wyrzut z autu, ale Jędrzejczyk nie zdziałał wiele z tą piłką. Od bramki Oblak. 10 min. Sędzia nie zauważył faulu na przeciwniku i pozwolił Polakom na przeprowadzenie szybkiej akcji. Niestety dośrodkowanie Szymańskiego nie doszło do Lewandowskiego. 9 min. Zwód Zielińskiego zapoczątkował świetną akcję Polaków, Kamil Grosicki dośrodkował do Zielińskiego, ale Oblak końcami palców zdjął tę piłkę z nogi naszego zawodnika. To mógł być drugi gol! 8 min. Lewandowski zwalnia grę i wycofuje piłkę do obrońców. 8 min. Góralski znów faulowany. Sędzia zauważa przewinienie i piłka dla reprezentacji Polski. 7 min. Na boisku melduje się Artur Jędrzejczyk. 6 min. Jednak nie! To koniec meczu dla naszego obrońcy! Do gry szykuje się Artur Jędrzejczyk. 6 min. Glik poza boiskiem, silnie krwawi z nosa. Czy wróci do gry? 5 min. Chwila przerwy w grze, na problemy uskarżają się Jan Oblak i Kamil Glik, którzy zderzyli się w walce o górną piłkę. 4 min. Trafia Sebastian Szymański! Dobił piłkę wybitą przez bramkarza Słowenii. 3 min. GOOOOOL!!!! 3 min. Teraz wrzuca Zieliński. Oblak piąstkuje i... 2 min. Dośrodkowywać będzie Szymański. Nasi skaczą do piłki i... tuż obok słupka! Będzie rzut rożny. 2 min. Sędzia postanowił ukarać Słoweńca żółtą kartką za to kopnięcie. 1 min. Jacek Góralski mocno kopnięty, krzywi się z bólu. 1 min. Szymański dobrze zastawił się na połowie przeciwnika, niestety dośrodkowanie kolegi niecelne. Zaczęli! Stadion Narodowy jak zwykle prezentuje się wspaniale. Niepokoi jednak stan murawy, która wygląda dziś wyjątkowo źle. Już na rozgrzewce widać było, że przy niektórych kopnięciach razem z piłką kopany był piasek. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to znacząco na przebieg tego spotkania. Już za chwilę rozpoczniemy ostatnie spotkanie tych eliminacji! Pora na Mazurka Dąbrowskiego. Kibice i piłkarze nie oszczędzają gardeł! Czas na hymny obu reprezentacji. Zaczynamy od Słowenii. Prezes PZPN Zbigniew Boniek wręczył Łukaszowi Piszczkowi pamiątkową koszulkę. Cały stadion oklaskuje naszego obrońcę.



Reprezentacja Polski gra dziś nie tylko o ładne statystyki. Przy sprzyjających wiatrach może nawet powalczyć o uprzywilejowaną pozycję podczas losowania grup Euro 2020. Jeżeli trafimy do pierwszego koszyka, na pewno unikniemy starcia z najsilniejszymi rywalami na pierwszym etapie turnieju. Aby jednak do tego doszło, swoje ostatnie mecze muszą zawalić Niemcy i Hiszpania.

Pożegnanie Łukasza Piszczka

Wtorkowy mecz ze Słowenią szczególnie duże znaczenie będzie mieć dla Łukasza Piszczka. W tym spotkaniu bowiem prawy obrońca reprezentacji po raz ostatni wybiegnie na boisko w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski. Zawodnik już wcześniej ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery – teraz oficjalnie pożegna się z kibicami.

