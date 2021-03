Anglia wygrywa z Polską na Wembley. Lewandowskiego próbował zastąpić Moder

Po golu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego i Harry'ego Maguire'a reprezentacja Anglii wygrywa z Polską 2:1. W tej drugiej sytuacji ważną asystę zapisał John Stones, który wcześniej popełnił błąd, pozwalając Jakubowi Moderowi na wyrównanie. Najjaśniejszymi punktami naszej drużyny byli w tym meczu Kamil Jóźwiak i Grzegorz Krychowiak oraz linia obrony, która długo odpierała ataki szybkich przeciwników. Niestety, kwestia dokładności podań czy jakości pod bramką przeciwnika pozostawiała dużo do życzenia. Krzysztof Piątek, Karol Świderski i Arkadiusz Milik wyraźnie pokazali, że Robert Lewandowski jest dla tej kadry niezbędny.



85 min. Koniec. Polska przegrywa z Anglią 2:1. Dziękujemy za wspólne śledzenie starań naszych reprezentantów i zapraszamy na kolejne mecze. Miejmy nadzieję, że już zwycięskie. 84 min. Moder zgrywa głową, Augustyniak z całej siły uderza na bramkę Pope'a! Ponad poprzeczką! To chyba ostatnia sytuacja dla Biało-czerwonych. 83 min. Chilwell sfaulowany przez Jóźwiaka nie podnosi się z boiska, ale sędzia ostatecznie oddaje piłkę Polakom. Długi wyrzut z autu i... 83 min. Krychowiak próbował szybko uruchomić sprint Grosickiego, ale Kyle Walker z powodzeniem blokuje naszego skrzydłowego. 82 min. I znów, wyrzut z autu. Po chwili jednak Polakom udaje się odebrać piłkę. Od razu długie wybicie Szczęsnego. 81 min. Chwila zamieszania w narożniku i kolejny rzut rożny dla Anglii. 91 min. Lingard wywalczył rzut rożny. Anglicy nie spieszą się ze wznowieniem gry. 90 min. Podstawowy czas gry już upłynął. Sędzia techniczny doliczył 4 minuty. 89 min. Na boisku melduje się również Jesse Lingard. Ruchliwy pomocnik zmienił Raheema Sterlinga. 89 min. Zmiana napastnika w zespole Anglii. Dominic Calvert-Lewin z Evertonu za Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. 88 min. Bereszyński dogrywał w pole karne, Grosicki bliski strzału. Brakło mu jednak nieco prędkości, by dojść do tego zagrania. 87 min. Na boisku pojawia się też Kamil Grosicki. Schodzi Piotr Zieliński. 86 min. Jednocześnie za Rybusa wchodzi Arkadiusz Reca. 86 min. Schodzi Phil Foden, w jego miejsce Reece James. 86 min. Szczęsny miał to na rękawicy, ale siła strzału była zbyt wielka. Ofiarną asystę zaliczył tutaj Stones, który rehabilituje się za swoją wpadkę zakończoną golem. Świetna akcja dwójki środkowych obrońców. 85 min. Harry Kane! Co za uderzenie obrońcy Manchesteru United! 84 min. I już chwilę po tym groźna akcja. Mount najpierw podawał, potem strzelał. Ostatecznie rożny po rykoszecie. 83 min. Anglikom nagle zaczęło brakować miejsca. Declan Rice rozkłada ręce. 82 min. Jóźwiak to najlepsza zmiana w tym meczu. Widać, że nie ma tremy w starciu z przeciwnikami z Premier League. 81 min. Jóźwiak znów odebrał piłkę i utrzymał posiadanie. Chwila oddechu dla reprezentacji Polski. 80 min. Bareszyński znów powstrzymuje Sterlinga. Napracuje się dzisiaj nasz obrońca. 79 min. Zieliński przed dłuższą chwilę utrzymywał się przy piłce. Futbolówka wciąż w posiadaniu Polaków przy bocznej linii boiska. 78 min. Szczęsny faulowany, czy po prostu wypadła mu piłka? Trudno ocenić, w całej sytuacji ucierpiał też John Stones, który aktywnie stara się naprawić swój błąd. 77 min. Arkadiusz Milik po raz kolejny rozkłada ręce i pokazuje, że był faulowany. Mógłby jednak po prostu powalczyć o piłkę i oddać przeciwnikowi, zamiast liczyć na łaskawość arbitra. 76 min. Do wysokiej piłki znów dochodzi Harry Kane, ale jego podanie łapie Szczęsny. 76 min. Mamy debiut. Rafał Augustyniak za Krzysztofa Piątka. 75 min. Anglikom powoli zaczyna się spieszyć. Kane powalczył z Bednarkiem, i wywalczył rzut wolny. 74 min. Foden mocno ale w mur! Przy kontrze Polaków prawdopodobnie doszło do faulu, ale sędzia znów bez reakcji. Tym razem na naszą niekorzyść. 73 min. Glik niepotrzebnie fauluje Fodena tuż przed polem karnym. Rzut wolny. 73 min. Polacy szli z atakiem, ale Rybus traci piłkę, odebrał mu ją... Harry Kane. 72 min. Maguire dobrze podłączył się do ataku, wymieniał piłkę ze Sterlingiem, ale wybijają Biało-czerwoni. 71 min. Krychowiak ładnie utrzymał się przy piłce mimo nacisków ze strony dwóch rywali. Dalej Zieliński do Modera, ale po chwili piłka trafia do Szczęsnego, dalekie wybicie i już Anglicy w ataku. 70 min. Jóźwiak znów dobrze na swoim skrzydle, ale Piątek niedokładnie do Milika. Sporo dziś zmarnował tych piłek. 70 min. Bereszyński wygląda na podmęczonego rajdami Sterlinga, ale dobrze odbiera Kane'owi. 69 min. Zieliński traci w środku boiska, nie może tak grać z dobrze odbierającymi rywalami. 68 min. Błyskawiczna kontra Anglików, strzał Fodena broni Wojtek Szczęsny! 68 min. Świetnie znów na skrzydle Jóźwiak, ale przyjęcie Piątka fatalne. 67 min. Ostry wślizg Kane'a w nogi Szczęsnego. Po chwili podali jednak sobie ręce. Sędzia nie zdecydował się na żółtą kartkę. 66 min. Kane fauluje w ataku. Nie zgadza się z decyzją sędziego, ale przy piłce już Polacy. 65 min. Dobrze wreszcie pograł Zieliński, podanie do Piątka, który dograł do Milika, ale ten bardzo niecelnie. 64 min. Zobaczmy to jeszcze raz:



W środę 31 marca Polska grała z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie I, głównym rywalem do zajęcia pierwszego miejsca. Trener Paulo Sousa zdecydował, że nasza reprezentacja z zawodnikami Garetha Southgate'a zmierzyła się w następującym składzie: w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Glik, Bednarek, Helik oraz Bereszyński i Rybus jako wahadłowi, w pomocy Krychowiak, Moder i Zieliński, w ataku Świderski i Piątek. Było to spore zaskoczenie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że Portugalczyk wybierze albo tylko jednego napastnika, albo duet Piątek-Milik.

Kontuzja Lewandowskiego, koronawirus u Klicha

W poniedziałek 29 marca polscy kibice usłyszeli najgorszą bardzo złą informację – w meczu z Anglią nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji podczas starcia z Andorą uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie, co wyklucza go z gry co najmniej na 5-10 dni. Według lekarzy Bayernu Monachium pauza Polaka może przeciągnąć się do nawet miesiąca.

Z Anglikami nie zagra też zakażony koronawirusem Mateusz Klich. Dlaczego jest to przykra wiadomość dla naszej reprezentacji, pisaliśmy już przed meczem z Węgrami. Doświadczenie pomocnika Leeds z boisk Premier League mogłoby bardzo przydać się w starciu z angielskimi gwiazdami.

Mecz Anglia – Polska. Gdzie oglądać?

Mecz Polaków z Anglikami na Wembley rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a relację na żywo przeprowadzimy również w serwisie Wprost.pl.

