NA ŻYWO: Anglia - Polska na Wembley. Piątek i Świderski zamiast Lewandowskiego

8 min. Bereszyński wrzucał w pole karne, ale Świderski nie strzelał. Za mała liczba Polaków w tym sektorze boiska poskutkowała przejęciem piłki przez rywala. 7 min. Mason Mount doskonale do Chilwella, ten dograł do Fodena, ale zawodnik Manchesteru City nie doskoczył do tej piłki. Co za popis Mounta, piękne prostopadłe podanie! 6 min. Harry Kane próbował szybko wznowić po faulu, ale sędzia Bjorn Kuipers pokazał autorytet. Nie pozwolił Anglikowi na zaskoczenie przeciwnika. 5 min. Krychowiak ostro potraktował Fodena. Ten machał na sędziego, ale zero reakcji. 4 min. Świderski nieźle zgrywał do Piątka, ten jednak nie zdołał utrzymać piłki. 4 min. Dwójka Polaków doskoczyła do Fodena i aut dla naszych. Rybus nabił przeciwnika. 3 min. Po chwili Grzegorz Krychowiak odebrał piłkę przeciwnikowi, rehabilitując się za wcześniejszą stratę. Pokrzykuje na kolegów, by grali aktywniej, agresywniej. 3 min. Krychowiak miał szansę na wyprowadzenie kontrataku, ale stracił piłką. Sędzia nie dał się nabrać i nie odgwizdał faulu. 2 min. Trzeci mecz Paulo Sousy i trzeci raz inne ustawienie. Jak wyglądać to będzie tym razem? Od początku meczu mocno zaczęli Anglicy. 1 min. Wszyscy zastanawiali się przed meczem, czy polscy zawodnicy powinni przyklęknąć razem z Anglikami. Biało-czerwoni ostatecznie tego nie zrobili, ograniczając się do wskazania napisy "Respect" na ramieniu. Zaczęli! Czas na hymny. Najpierw Mazurek Dąbrowskiego, później God Save the Queen. Anglicy grają o trzy punkty. Popsujmy im plany.



twitter.com Szybki przegląd Twittera może pokazać, że polscy kibice podchodzą do tego meczu z dużym pesymizmem. Czy to brak Roberta Lewandowskiego czy eksperymentalnie ustawienie zaproponowane przez trenera Sousę - a może po prostu uznanie klasy rywali? My nie załamujemy rąk i liczymy na niespodziankę! „” Do pierwszego gwizdka coraz bliżej



twitter.com Jak oceniacie skład Anglików?



twitter.com twitter.com

W środę 31 marca Polska gra z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie I, głównym rywalem do zajęcia pierwszego miejsca. Trener Paulo Sousa zdecydował, że nasza reprezentacja z zawodnikami Garetha Southgate'a zmierzy się w następującym składzie: w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Glik, Bednarek, Helik oraz Bereszyński i Rybus jako wahadłowi, w pomocy Krychowiak, Moder i Zieliński, w ataku Świderski i Piątek. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ wszyscy spodziewali się, że Portugalczyk wybierze albo tylko jednego napastnika, albo duet Piątek-Milik. Świderski staje więc przed dużą szansą, ale i sporą presją.

Kontuzja Lewandowskiego, koronawirus u Klicha

W poniedziałek 29 marca polscy kibice usłyszeli najgorszą bardzo złą informację – w meczu z Anglią nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji podczas starcia z Andorą uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie, co wyklucza go z gry co najmniej na 5-10 dni. Według lekarzy Bayernu Monachium pauza Polaka może przeciągnąć się do nawet miesiąca.

Z Anglikami nie zagra też zakażony koronawirusem Mateusz Klich. Dlaczego jest to przykra wiadomość dla naszej reprezentacji, pisaliśmy już przed meczem z Węgrami. Doświadczenie pomocnika Leeds z boisk Premier League mogłoby bardzo przydać się w starciu z angielskimi gwiazdami.

Mecz Anglia – Polska. Gdzie oglądać?

Mecz Polaków z Anglikami na Wembley rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a relację na żywo przeprowadzimy również w serwisie Wprost.pl.

