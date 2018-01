Polski olimpijczyk i medalista zawiesza karierę. „Na każdym kroku jestem pomijany i poniżany”

Jan Ziobro to brązowy medalista konkursu drużynowego Mistrzostw Świata 2015 w Falun, zwycięzca zawodów Pucharu Świata w grudniu 2013 w Engelbergu, letni mistrz Polski z 2013, członek kadry narodowej Polski od sezonu 2010/2011, olimpijczyk z Soczi. W ubiegłym roku zgromadził 122 punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym roku zawodnik przegrał jednak walkę o miejsce w kadrze narodowej. Skoczek nie zakwalifikował się także do kadry B, która bierze udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W związku z tym, zawodnik podjął decyzję o zawieszeniu sportowej kariery, co ogłosił na swoim profilu na Faceboooku.

–Podjąłem decyzję o zawieszeniu kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, ale kontynuacja kariery nie ma sensu, gdyż wielu ludzi z otoczenia chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Jest szereg decyzji, które są skandaliczne. Kłody są mi rzucane pod nogi od dłuższego czasu. Na każdym kroku jestem pomijany, poniżany. Sytuacja wygląda beznadziejnie – tłumaczył sportowiec.

– Ostatnim zdarzeniem, które mi to uświadomiło, był wybór ekipy na zawody Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt. Skakaliśmy razem na skoczni w Zakopanem, uzyskiwałem odległości w okolicach 122-126 metrów. Andrzej Stękała (Andrzej, to nie do Ciebie, nie odbierz tego źle) skakał w granicach 105-110 metrów. Ja jednak nie dostałem powołania – dodał Jan Ziobro.