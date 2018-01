Stoch przed ostatnim konkursem TCS: Postaram się ze wszystkich sił zrobić tyle, ile mogę

Kamil Stoch zdominował rywalizację w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni. Polak wygrał wszystkie trzy dotychczasowe konkursy i przed ostatnim, w Bischofshofen, ma aż 64,5 punktu przewagi nad drugim w klasyfikacji Andreasem Wellingerem. – Cieszę się z tych skoków, które oddaję, bo one są naprawdę na dobrym poziomie i dają mi dużo radości, satysfakcji z siebie i dają poczucie, że wszystko jest na dobrej drodze. Nie ma się czym stresować, bo to w niczym nie pomoże, aczkolwiek tych nerwów na pewno będzie sporo. Postaram się ze wszystkich sił zrobić tyle, ile mogę. Oddam takie skoki, na jakie mnie będzie stać i zobaczymy, co się wydarzy – powiedział polski zawodnik. – Jeśli zawodnik jest w formie, to wtedy automatycznie skacze i nie ma poprawek lub zbędnych elementów, tylko siada się na belce i wykonuje swoją pracę. Przede wszystkim powiedziałbym mu tak: Nic nie musisz, wszystko możesz – dodał Adam Małysz, dyrektor koordynator w PZN.

Zwycięzcą kwalifikacji przed konkursem w Bischofshofen został Dawid Kubacki, który odleciał aż na 136 metr. Kubacki zajmuje w klasyfikacji ogólnej Turnieju Czterech Skoczni czwarte miejsce ex aequo z Danielem Andre Tande z Norwegii. Kamil Stoch skoczył 130 metrów i zajął piąte miejsce, jednak ostatnich czterech zawodników skakało w znacznie gorszych warunkach pogodowych. – Kamil jest prawie że bezkonkurencyjny, ale chciałbym, żeby ta dzisiejsza walka Stocha była z Dawidem Kubackim – powiedział Adam Małysz

Stefan Hula zajął 14. miejsce po próbie na 128 metrów, tyle samo poleciał Piotr Żyła (16. miejsce), Maciej Kot był 20. (125,5 metra). Jakub Wolny doskoczył do 122 metra (39. miejsce), a Tomasz Pilch do 120,5 metra. (42. miejsce).