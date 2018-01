Co powiedział Hannawald do Stocha po finałowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni?

Kamil Stoch przeszedł do historii! Polak wygrał 66. Turniej Czterech Skoczni i powtórzył wyczyn Svena Hannawalda. 30-latek wygrał wszystkie cztery konkursy tego prestiżowego cyklu. W ostatnich zawodach, rozgrywanych na skoczni w Bischofshofen stanął na najwyższym stopniu podium, wyprzedzając Andersa Fannemela i Andreasa Wellingera. – Każde zwycięstwo okupione jest pracą, wyrzeczeniem, wysiłkiem, natomiast każde zwycięstwo smakuje tak samo, bo to jest nagroda za to wszystko co się wkłada, żeby to zdobyć – komentował swój wielki sukces Kamil Stoch.

Najlepszy polski skoczek zdradził też, co powiedział mu Niemiec Sven Hannawald, jedyny do soboty zawodnik, który wygrywał we wszystkich czterech konkursach Turnieju Czterech Skoczni. – Powiedział mi: „Witaj w ekskluzywnym gronie” – przekazał Stoch. Dopytywany przez dziennikarza, jak się z tym czuje, Stoch odpadł skromnie, że „pozytywnie”. – Zdaję sobie sprawę, że to nie koniec sezonu, a nawet nie jego połowa, dlatego staram się zejść na ziemię – nawet nie wznosić zbyt wysoko – i dalej pracować.