Jan Ziobro ostro do Adama Małysza: Niech pan mnie nie straszy

Wszystko zaczęło się w piątek 5 stycznia, kiedy Jan Ziobro poinformował w nagraniu zamieszczonym na swoim Facebooku, że zawiesza karierę sportową. Jako powód podawał, że osoby ze środowiska chcą go zniszczyć jako sportowca. Potem zamieszczał kolejne materiały z przykładami „złego traktowania”.

Ziobro do Małysza: Niech pan mnie nie straszy

Tym razem Ziobro opublikował nagranie, w którym zaapelował bezpośrednio do Adama Małysza. – Pan za coś bierze pieniądze, więc mam prośbę. Proszę powiedzieć nazwiska osób, które przez dwa lata próbowały mnie zniszczyć. Niech pan mnie nie straszy, że mogę się przeliczyć. Wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego. Jak zacznę mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie – stwierdził Jan Ziobro. –Mówi pan w mediach, że do mnie dzwonił. Nie, to ja dzwoniłem do pana, a nie pan do mnie. Chciałem rozwiązać sprawę jak człowiek z człowiekiem. Powiedział mi pan, że nie rozumie całej sytuacji, ale rozumie mnie – dodał.

Na oskarżenia Jana Ziobry Adam Małysz reagował już wcześniej. – Wiem, że teraz będą wyciągane różne brudy. Jeśli on chce zdziałać coś walką, jaką teraz toczy, to może się przeliczyć. Jeśli trenerzy zaczną mówić, jaka była z nim współpraca, to naprawdę się rozczaruje – zaznaczył w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

