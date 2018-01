Skandal przed Pucharem Świata w Zakopanem. Organizatorzy ostrzegają kibiców

Organizatorzy Pucharu Świata zajęli się sprawą po głosach kibiców, którzy od połowy października zaczęli alarmować na różnych portalach internetowych, że są dostępne bilety na Puchar Świata w Zakopanem w znacznie wyższej cenie, niż ich normalna wartość. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury.

Wojciech Gumny z Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w Zakopanem podkreślił, że każdy, kto sprzeda bilet po wyższej cenie łamie prawo. Cena wejściówek na kwalifikacje wynosiła 30 złotych. Na konkursy, w zależności od sektora: 70–80 złotych. Była też oferta na miejsca siedzące bez cateringu – 250 zł i z kateringiem – 500 zł. To koszt jednego dnia. W sieci pojawiły się oferty sięgające nawet kilku tysięcy złotych.

– To jest po prostu złodziejstwo. Celowo nie ustalamy wysokich cen biletów, bo chcemy, by zawody zobaczyło jak najwięcej kibiców – stwierdził Gumny. W dniach zawodów w Zakopanem (26–28 stycznia) policja ma być wyczulona na sprzedaż biletów na ulicy. Organizatorzy apelują do kibiców, by nie nabywali biletów po wyższej cenie niż nominalna.