Kamil Stoch bezkonkurencyjny w kwalifikacjach! Jak spisali się inni Polacy?

Stoch, który w ostatnim konkursie w Zakopanem nie zakwalifikował się do drugiej serii, tym razem znowu pokazał klasę. Polak skoczył na odległość 142,5 metra i zajął pierwsze miejsce w kwalifikacjach. Drugą lokatę zajął Niemiec Richard Freitag, a trzecią Daniel-Andre Tande.

Dalej w klasyfikacji uplasował się Stefan Hula (9. miejsce). Dawid Kubacki zajął 17 lokatę, a tuż za nim znalazł się Piotr Żyła. Awans do konkursu wywalczyli również Maciej Kot (26. miejsce) i Jakub Wolny (33. miejsce).

Bez Austriaków i Japończyków

Wcześniej Kamil Stoch był najlepszy na pierwszym treningu przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w Willingen. Podczas drugiej sesji bezkonkurencyjny okazał się Dawid Kubacki.

Jak podaje Sport.pl, w Willingen nie ma najlepszych skoczków austriackich i japońskich, ponieważ zrezygnowali z zawodów, by lepiej przygotować się do nadchodzących igrzysk w Pjongczangu. Przypomnijmy, że najbliższe zawody, które odbędą się w Niemczech, to próba generalna przed sportowymi zmaganiami w Korei Południowej.

