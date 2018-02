Puchar Świata w Willingen: konkurs indywidualny. Gdzie obejrzeć transmisję?

Kamil Stoch pierwszym liderem cyklu Willingen Five. Polak uzyskał 142,5 metra i z notą 133,9 pkt i wygrał piątkowe kwalifikacje. Drugie miejsce ze stratą 1,9 pkt zajął lider Pucharu Świata, Richard Freitag. Na wysokiej 9. pozycji uplasował się Stefan Hula. Do zawodów awansował komplet sześciu Polaków. Na cykl Willingen Five składa się łączna nota pięciu skoków – kwalifikacji oraz dwóch serii konkursowych w sobotę i niedzielę.

Bez Austriaków i Japończyków

Wcześniej Kamil Stoch był najlepszy na pierwszym treningu przed kwalifikacjami do zawodów Pucharu Świata w Willingen. Podczas drugiej sesji bezkonkurencyjny okazał się Dawid Kubacki.

Jak podaje Sport.pl, w Willingen nie ma najlepszych skoczków austriackich i japońskich, ponieważ zrezygnowali z zawodów, by lepiej przygotować się do nadchodzących igrzysk w Pjongczangu. Przypomnijmy, że najbliższe zawody, które odbędą się w Niemczech, to próba generalna przed sportowymi zmaganiami w Korei Południowej.

