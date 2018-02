Kamil Stoch wygrywa turniej Willingen Five i wraca na pozycję lidera Pucharu Świata

W niedzielę 4 lutego na skoczni w Willingen triumfował co prawda Johann Andre Forfang, ale to Kamil Stoch wygrał cały miniturniej Willingen Five. Zajmując drugie miejsce w konkursie przeskoczył też Richarda Freitaga w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i ma aż 43 punkty przewagi nad najgroźniejszym rywalem (Stoch – 863, Freitag – 820). Trzeci w klasyfikacji generalnej Andreas Willinger ma 736 punktów.

Zawodnicy trenowani przez Stefana Horngachera w niedzielnym konkursie spisali się znakomicie i tłumnie stawili w pierwszej dziesiątce. Za drugim Kamilem Stochem uplasowali się Piotr Żyła (trzecie miejsce), Dawid Kubacki (siódme miejsce) i Maciej Kot (ósme miejsce). Blisko był także Stefan Hula, który zajął 12. pozycję. Pecha miał Jakub Wolny, który po pierwszej serii zakończył zawody na 31. pozycji.

Polscy skoczkowie do kraju wrócą jeszcze w niedzielę, by już w poniedziałek 5 lutego złożyć ślubowanie olimpijskie. Następnie polecą do Korei Południowej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu.