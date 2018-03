Stoch wygrał kwalifikacje do konkursu w Lahti. Polacy wystartują w komplecie

W piątek odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Lahti. Na sobotę zaplanowano bowiem konkurs drużynowy. Dobrą formę z Igrzysk podtrzymali Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce. Mistrz olimpijski z Pjongczangu poleciał na odległość 134,5 metra, a Kubacki wylądował cztery metry bliżej.

Pozostali nasi zawodnicy skakali bez błysku, choć wszystkim udało się zakwalifikować do niedzielnego konkursu. Poza wspomnianą dwójką z najlepszej strony pokazał się Maciej Kot, który tym samym potwierdził, że słaby skok podczas treningu był tylko wypadkiem przy pracy. Kot był 9. Jakub Wolny zajął 19. miejsce, Piotr Żyła 27., a Stefan Hula był 35.

Przed kwalifikacjami rozegrano dwie serie treningowe. Obie wygrał Kamil Stoch. W drugiej serii próbnej ze świetnej strony pokazał się Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce. Wysoka forma Stocha to dobry prognostyk przed niedzielnymi zawodami indywidualnymi. Polak przystąpi do nich jako lider Pucharu Świata. Lider naszej kadry będzie bronił żółtego plastronu lidera przed zajmującym drugie miejsce w klasyfikacji Richardem Freitagiem. Niemiec traci do Stocha 43 punkty.