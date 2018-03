Horngaher „zostaje na 99 procent”? Małysz: To jeszcze nic pewnego

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner jeszcze niedawno zapewniał, że trener Stefan Horngacher przedłuży swój kontrakt z PZN i będzie dalej prowadził polskich sportowców. Dyrektor skoków w PZN-ie Adam Małysz nie jest tego jednak taki pewien. W rozmowie z portalem Skijumping.pl przygotowywał polskich kibiców na różne ewentualności.

– Nie możemy powiedzieć, że Stefan Horngacher na pewno zostaje z naszą reprezentacją, ponieważ dał swoje wytyczne, które Polski Związek Narciarski ma spełnić. Jeżeli spełni, wówczas umowa zostanie przedłużona. To jeszcze nic pewnego, ale przeprowadziliśmy dobre rozmowy – tłumaczył Małysz w wywiadzie.

– Nie są to rzeczy, które wykraczają poza nasze możliwości. Zazwyczaj jest to tak, iż wszystko rozchodzi się o pieniądze, ale mowa tu o bardzo potrzebnych rzeczach, które są nam niezbędne do dalszego funkcjonowania kadry na wysokim poziomie. Prezes Tajner wstępnie wyraził zgodę, ale trener Horngacher dał mu czas do Planicy, aby dobrze zastanowił się nad funkcjonowaniem tego – dodawał.

Czytaj także:

Córka Piotra Żyły pójdzie w ślady ojca? Pojawiło się nagranie z jej próby na skoczni