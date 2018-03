Rekordowy sezon Stocha. Także pod względem zarobków

Tegoroczny sezon w wykonaniu 30-latka z Zębu był wyjątkowo udany. Kamil Stoch odniósł 9 zwycięstw w Pucharze Świata, co jest jego osobistym rekordem. Dodatkowo 4 razy stawał na niższych stopniach podium. Liczne wygrane przełożyły się na wyniki w klasyfikacji generalnej tych zmagań, w których Polak okazał się najlepszy. Miały także przełożenie na zarobki zawodnika. Za pucharowe zwycięstwa Stoch zgarnął 645 tys. zł.

„Lipne” nagrody za TCS

Łupem Stocha padł take Turniej Czterech Skoczni. Prestiżowe zmagania rozgrywane na przełomie roku w Niemczech i Austrii od lat elektryzują kibiców na całym świecie. W sezonach, gdy nie rozgrywa się mistrzostw świata bądź igrzysk olimpijskich, to właśnie ten turniej staje się najważniejszą imprezą. W tegorocznej edycji lider polskiej kadry dokonał niemożliwego – wyrównał osiągnięcie Svena Hannawalda z 2002 roku i wygrał wszystkie cztery konkursy. Za to zwycięstwo na jego konto wpłynęło 72 tys. zł. Jak na prestiż i rangę turnieju to mało, co przyznał sam Stoch w rozmowie z TVP. – Dzięki takim turniejom mamy więcej możliwości do rywalizacji, sprawdzenia się i też nagrody są lepsze. Bo te za Turniej Czterech Skoczni to kurde lipne. A za Planica 7 czy Raw Air to można naprawdę... Przynajmniej wiemy, o co walczymy – podkreślił skoczek.

Trzy dodatkowe turnieje

Wspomniane Planica 7, Raw Air oraz Willingen 5 to turnieje rozgrywane równolegle do zmagań w Pucharze Świata. Do klasyfikacji takich turniejów liczą się także skoki w konkursach drużynowych i kwalifikacjach. Stoch wygrał wszystkie trzy imprezy, dzięki czemu zgarnął kolejno 72, 252 oraz 105 tys. zł.

Wypłaty za medale

Konto Stocha powiększyło się o 120 tys. dzięki indywidualnemu srebrnemu medalowi na Mistrzostwach Świata w lotach oraz brązowi zdobytego z drużyną. Za dwa medale olimpijskie, czyli złoto indywidualne i brąz w drużynie, dostał 157,5 tys. zł. W sumie, przez cały sezon za swoje występy Polak zainkasował 1,4 mln zł, co jest jego rekordowym osiągnięciem w karierze.

