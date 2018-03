Dziennikarze TVP chwalą się nagraniem z podróży. A przy okazji... łamią przepisy

Krótkie nagranie udostępnił na Twitterze dziennikarz TVP, Sebastian Szczęsny. Na filmiku widzimy znanych dziennikarzy TVP, którzy wracają z Planicy, gdzie w ostatni weekend odbyły się ostatnie w sezonie konkursy w skokach narciarskich. Swoje triumfy święcił tam Kamil Stoch, który odebrał m.in. Kryształową Kulę za wygraną w klasyfikacji Pucharu Świata. Z tego powodu entuzjazm udzielił się także dziennikarzom TVP.

„We are the champions”

Na nagraniu widzimy m.in. Sebastiana Szczęsnego, Włodzimierza Szaranowicza, Macieja Kurzajewskiego i Przemysława Babiarza. Mężczyźni w szampańskich nastrojach śpiewają utwór „We are the champions”. Czujni internauci zauważyli jednak, że część z nich... nie ma zapiętych pasów. A to, oprócz stwarzania zagrożenia w razie wypadku, jest także traktowane jako wykroczenie. Tym samym filmik opublikowany przez Szczęsnego kojarzy się nie tylko z radością z sukcesów Stocha, ale również z łamaniem przepisów.

Przypomnijmy, w miniony weekend zakończył się wyjątkowo udany dla polskich skoczków sezon. Największe sukcesy odniósł Kamil Stoch, który do dwóch medali olimpijskich, triumfu w Turnieju Czterech Skoczni oraz zwycięstw w trzech dodatkowych turniejach, dorzucił dwa indywidualne zwycięstwa na skoczni mamuciej w Planicy.