Sześciu Polaków zakwalifikowało się do konkursu skoków w Wiśle. Jak wypadli?

Rosjanin Jewgienij Klimow najlepszy w piątkowych (16 listopada) kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata. Triumfator Letniego Grand Prix skoczył 137 metrów. Była to najdłuższa próba, którą oceniono na 137,7 punktu. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Dawid Kubacki (128 m / 136,3 p), a trzeci był Niemiec Stephan Leyhe (133 m / 135,2 p). Do konkursu awansowało sześciu Biało-Czerwonych. Oprócz Kubackiego w niedzielę wystąpią Piotr Żyła (15. miejsce), Jakub Wolny (28. miejsce), Stefan Hula (33. miejsce), Maciej Kot (39. miejsce) i Kamil Stoch (48. miejsce), który w piątkowych kwalifikacjach wylądował na zaledwie 111 metrze. W sobotę w Wiśle rozegrany zostanie konkurs drużynowy. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

Fanom Biało-Czerwonych marzy się powtórka z ubiegłego sezonu, który przebiegał pod znakiem całkowitej dominacji Kamila Stocha. Orzeł z Zębu obronił tytuł mistrza olimpijskiego na dużej skoczni, dokładając do tego wicemistrzostwo świata w lotach. Sezon zakończył także z Kryształową kulą za zwycięstwo w Pucharze Świata, a po drodze nie dał szans rywalom w Turnieju Czterech Skoczni, Raw Air, Planica 7 i Willingen Five. Czy również w tym sezonie Polak dostarczy swoim kibicom wielu okazji do radości?