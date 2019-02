Natalia Maliszewska zdobyła Puchar Świata! Zwycięstwo zapewniła sobie już w półfinale

Choć media zwycięstwo Maliszewskiej ogłosiły już w sobotę 9 lutego, to istniała możliwość, że Polka jednak straci prowadzenie. Na jej szczęście w niedzielę rozwiały się wszelkie wątpliwości. Holenderka Lara van Ruijven nie zakwalifikowała się do finału A i straciła szanse na dogonienie naszej zawodniczki. Tym samym Puchar Świata w short tracku na dystansie 500 metrów już na pewno powędruje w ręce Natalii Maliszewskiej.

Polska zawodniczka w tym sezonie Pucharu Świata kwalifikowała się do finału we wszystkich sześciu konkursach. Wygrywała w Calgary i Salt Lake City, a w Ałmatach i Dreźnie zdobywała trzecie miejsce. W Dordrechcie z kolei zdobyła złoto Mistrzostw Europy w short tracku.Ostatni w tym sezonie występ Maliszewskiej odbędzie się w marcu w Sofii. Będą to zawody mistrzostw świata.