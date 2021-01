Groźny wypadek podczas slalomu giganta. 31-letni zawodnik Tommy Ford w szpitalu

O wypadku informują kanały sportowe, m.in. EuroSport TVN24, który relacjonuje zawody. Jak widzimy na nagraniach zamieszczonych przez stację, Tommy Ford zjeżdża w slalomie, a na samym finiszu traci panowanie nad nartami i koziołkuje do samego dołu. Na samym końcu 31-latek uderza także w grupę zawodników, którzy nie zdążyli uciec z trasy.

Nieprzytomnemu zawodnikowi udzielono pomocy na miejscu, później pojawił się helikopter medyczny, który przetransportował go do szpitala. Nie wiadomo, w jakim stanie jest Amerykanin.

Kanał sportowy przypomina, że to już drugi slalom gigant rozgrywany w ten weekend w Adelboden. W piątek wygrał Alexis Pinturault. Jak czytamy, także podczas piątkowych zawodów doszło do wypadku – i to niemal w tym samym miejscu, co w sobotę. Wówczas upadł Lucas Braathen, który poważnie uszkodził wiązadła w kolanie. Czeka go operacja, w tym sezonie już nie pojawi się na stoku.