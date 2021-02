Kolejny tragiczny wypadek na K2. Odnaleziono ciało 42-letniego himalaisty

Z relacji dziennikarzy portalu tatromaniak.pl wynika, że podczas schodzenia do bazy z okolic „Obozu 3” w przepaść spadł Atanas Skatov. Z niepotwierdzonych przez służby spekulacji medialnych wynika, że do wypadku Bułgara doszło z powodu urwania się liny.

Na pomoc himalaiście z bazy ruszył zespół Szerpów z agencji Seven Summit Treks, która w tym roku organizuje komercyjną wyprawę na K2. W akcję poszukiwawczą został zaangażowany śmigłowiec pakistańskiej armii. Ciało Bułgara zostało odnalezione, obecnie trwa jego transport – poinformował tatromaniak.pl.

Sergi Mingote nie żyje. Zginął podczas drogi na szczyt

To nie pierwsze tragiczne informacje, które spłynęły w tym roku z K2. W sobotę 16 stycznia doszło do wypadku, w którym zginął Hiszpan Sergi Mingote. Uczestniczył on w wyprawie Seven Summit Treks. Dzień ten zapisze się w historii, ponieważ to właśnie wtedy nadeszły wieści o tym, że po raz pierwszy w historii szczyt K2 został zdobyty zimą przez grupę z Nepalu.

