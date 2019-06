Polski start-up na celowniku miliardera. Chodzi o podbój kosmosu

Firma Virgin Orbit, należąca do amerykańskiego miliardera Richarda Bransona, interesuje się rozwiązaniami wrocławskiego start-upu SatRevolution. REC, czyli Real-time Earth Observation Constellation, to stworzony przez SatRevolution projekt konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych opartych na autorskiej platformie NanoBus.

„Przewidywanie klęsk żywiołowych, telekomunikacja, sektor militarny i Smart City - to kilka z zastosowań technologii kosmicznej, jaką rozwija wrocławski startup, SatRevolution. Po komercjalizacji platformy NanoBus, teraz pracuje nad konstelacją ponad 1000 nanosatelitów: REC. Do projektu zaprosił crowdinwestorów. Na Crowdway.pl uruchomił zbiórkę do 4,1 mln zł. Potencjał REC dostrzegła spółka Richarda Bransona, Virgin Orbit” - czytamy w komunikacie.

Finansowanie przez crowdfunding

Aby rozwijać program REC, start-up potrzebuje jednak dużych pieniędzy. Jak szacuje firma, aby sfinansować cały program SatRevolution potrzebuje około 70 mln zł.

Do zaangażowania w projekt REC spółka zaprosiła inwestorów. Na platformie Crowdway.pl uruchomiła właśnie zbiórkę do 4,1 mln zł, w ramach której oferuje pakiety inwestycyjne od 400 zł do 50 tys. zł. Oprócz akcji spółki, przygotowała benefity - od pamiątek i zdjęć z nanosatelity, przez nazwanie jednego z nanosatelitów imieniem inwestora, po zaproszenie na wystrzelenie obiektu w kosmos.

„Kolejne, większe rundy finansowania przewidujemy w latach 2020-2021. W planach mamy pozyskiwanie dotacji, inwestora strategicznego, a w perspektywie kilku lat debiut na warszawskiej giełdzie. Będzie to też efektywna możliwość wyjścia z inwestycji dla crowdinwestorów” – wyjaśnił CFO SatRevolution i trzeci z jej współzałożycieli Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.