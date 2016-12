Premier Zjednoczonego Królestwa o decyzji FIFA: Absolutnie oburzająca

FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej – red.) poinformowała, że nie zgadza się na to, by zawodnicy reprezentacji Szkocji i Anglii wystąpili z opaskami, na których znajdować miałyby się maki. Mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 zaplanowano na 11 listopada – dzień rocznicy zakończenia I wojny światowej, a zarazem dzień, w którym Brytyjczycy upamiętniają żołnierzy poległych w wojnach. Symbolem tego święta są właśnie maki.

Piłkarska federacja oceniła, że pomysł uczczenia ofiar wojen byłby sprzeczny z zakazem promowania treści komercyjnych, politycznych czy religijnych na strojach zawodników. – Zanim zaczną mówić nam co mamy robić, mogliby równie dobrze posprzątać swój dom – odpowiedziała na decyzję FIFA Theresa May. – Nasi zawodnicy chcą upamiętnić i oddać hołd tym, którzy oddali swoje życia za nasze bezpieczeństwo. Sądzę, że to zupełnie w porządku i powinni móc to zrobić – dodała.

Szefowa brytyjskiego rządu dodała, że sprawę powinny rozwiązać wspólnie angielska i szkocka federacje piłkarskie, ale przekaz z Izby Gmin jest prosty. – Chcemy, by nasi zawodnicy mogli zaprezentować maki – wskazała. Greg Clarke, szef angielskiej federacji piłkarskiej zapewnił, że prowadzone są negocjacje z FIFA.

Sprawa trafiła także do szkockiego parlamentu.