Obrazy autorstwa Hitlera sprzedane. Aukcja okazała się sukcesem finansowym

Adolf Hitler w czasach "wiedeńskich" był bardzo płodnym malarzem. Tworzył głównie widoki architektury, z których wiele przetrwało do dzisiaj. Na aukcji zorganizowanej przez norymberski dom aukcyjny Weidler wystawiono kolekcję 14 pejzaży, portretów oraz martwej natury. Aukcja okazała się strzałem w dziesiątkę, a obrazy Hitlera rozchodziły się w zawrotnym tempie. Kolekcja została sprzedana za łączną kwotę ponad 1,77 miliona złotych w przeliczeniu na polską walutę. Najwyższa cena, jaką za jeden z obrazów zaoferował anonimowy kolekcjoner z Chin wynosiła blisko 440 tysięcy złotych. Podczas poprzedniej aukcji dzieł przywódcy III Rzeszy uzyskano dochód w wysokości niemal 1,3 miliona złotych. Niemieckie media wyjaśniają, że wystawa i aukcja mogły się odbyć, ponieważ tamtejsze prawo zezwala na sprzedawanie tych prac Hitlera, które nie zawierają symboliki nazistowskiej.

Bielizna kochanki Hitlera na aukcji

To nie jedyna aukcja związana z Adolfem Hitlerem, która została zorganizowana w ostatnim czasie. Na początku listopada na aukcję w Wielkiej Brytanii trafiły przedmioty należące do Ewy Braun, kochanki Adolfa Hitlera. Licytacja mogłaby przejść bez echa, gdyby nie fakt, że pod młotek poszła również bielizna partnerki wodza III Rzeszy. W domu aukcyjnym Philipa Serrella w Wielkiej Brytanii zostało wystawionych siedem przedmiotów, które w przeszłości należały do Ewy Braun. Jest to dzbanek ze srebra (z wygrawerowanymi inicjałami EB), dwa srebrne pudełka (także z inicjałami), specjalny, srebrny pojemnik do przechowywania szminki (tutaj też pojawiają się inicjały), wisiorek z zielonym kamieniem (trzykrotnie wyryto na nim inicjały) oraz inkrustowany złoty pierścień z opalem, otoczony sześcioma rubinami. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak bielizna, wykończona koronką, należąca w przeszłości do Braun. Na majtkach wyhaftowano także inicjały kochanki Hitlera.