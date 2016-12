Przełomowy wyrok potwierdzony. 95-letni "księgowy z Auschwitz" skazany

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) podtrzymał wyrok, który 95-letni Oskar Gröning usłyszał w lipcu 2015 roku. Jak wskazuje „Deutsche Welle”, to pierwszy przypadek w historii RFN, gdy BGH potwierdził wyrok w sprawie o pomoc w ludobójstwie. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech powojennym prawem, by skazać kogokolwiek za ludobójstwo lub współudział w nim, należało udowodnić im zabójstwa określonych osób, a w przypadku mordów dokonywanych w obozach koncentracyjnych, było to niezwykle trudne.

Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Christoph Heubner po tym wyroku BGH opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że dzień, w którym skazano Gröninga, jest „ważny dla byłych więźniów Auschwitz”. „Federalny Trybunał Sprawiedliwości w końcu potwierdził rzeczywistość, jaka panowała w obozach zagłady i opis tego, jak mordowano w Auschwitz (...) Ta decyzja oznacza jedno: Każdy, kto współuczestniczył w Auschwitz, jest też za te wydarzenia współodpowiedzialny” – napisał Heubner.

„Księgowy z Auschwitz”

95-latek został oskarżony o pomoc w zamordowaniu przynajmniej 300 tysięcy osób w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Urodzony w 1921 roku Gröning był w młodości członkiem formacji Waffen-SS, a służbę w Auschwitz zaczął pełnić latem 1944 roku. Właśnie w tamtym okresie do obozu koncentracyjnego deportowano ok. 425 tys. węgierskich Żydów. Co najmniej 300 tys. spośród deportowanych niemal natychmiast uśmiercono w komorach gazowych. Gröning jest nazywany „buchalterem z Auschwitz” (lub "księgowym" – red.), ponieważ w ramach swoich obowiązków strażnika, dostał zadanie zabezpieczenia wszystkich kosztowności i pieniędzy, które odebrano zamordowanym osobom.

Prokuratura, która zajmowała się sprawą Gröninga, żądając 4 lat więzienia dla niego, uzasadniała, że były członek nazistowskiej formacji, choć nie zabijał ofiar osobiście, „przyczyniał się do sprawnego funkcjonowania systemu masowego zabijania więźniów”. Wyrok wobec Gröninga wydał sąd w Lueneburgu w lipcu 2015 roku – od tej decyzji odwołali się obrońcy 94-letniego wówczas byłego esesmana.

Podczas procesu Gröning napisał oświadczenie, które zostało odczytane na sali sądowej. Stwierdzał w nim m.in.: „Jestem świadomy, że jestem współwinny zagładzie. Świadomie też nie proszę o wybaczenie moich win. Mając w pamięci to, co wydarzyło się w Auschwitz oraz w innych miejscach, wiem, że nie mam do tego prawa. Mogę tylko błagać Boga o wybaczenie”.