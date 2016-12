Niezwykłe odkrycie naukowców w Jerychu. "To prawdziwa sensacja w archeologicznym świecie"

Pałac Hisham jest jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Palestynie. Jest on niezwykle popularny ze względu na wartości religijne i historyczne. Odnalezione mozaiki mają dodać również walory artystyczne, które z pewnością przyciągną jeszcze więcej turystów.

Mozaika pokrywająca podłogę Pałacu Hisham, zbudowanego przez kalifa Hisham bin Abed el-Malika, powstała w połowie VIII wieku naszej ery. Przez wiele lat to dzieło sztuki pozostawało w ukryciu. Mozaika została bowiem odkryta w 1935 roku przez palestyńskiego archeologa Dimitrija Baramkina i brytyjskiego archeologa Roberta Hamiltona. Została ona jednak zasypana piaskiem, ponieważ naukowcy chcieli ją chronić przed erozją. Dlatego też przez bardzo wiele lat nikt nie wiedział o jej istnieniu. Dopiero kilka miesięcy temu podczas prac archeologicznych dokonano ponownego odkrycia mozaiki.

Składają się na nią prawie idealne geometryczne wielobarwne wzory, które tworzą kwiatowy wzór z zazębiających się trójkątów. W sumie mozaikę tworzy niemal siedem milionów elementów. Poszczególne kolorowe kamienie składające się na dzieło sprowadzono z całego regionu - czarny pochodzi z Nabi Musa, położonego na południe od Jerycha, czerwony i biały sprowadzono z Jerozolimy oraz z Hebronu, natomiast różowy z Betlejem. Wpatrując się w mozaikę, która obejmuje prawie 9688 stóp kwadratowych (900 metrów kwadratowych), nie można nie być pod wrażeniem. – Odwiedziłem to miejsce tak wiele razy z rodziną i z przyjaciółmi. Nigdy nie było aż tak piękne. Mozaika dała mi poczucie, że jest jeszcze wiele do odkrycia w tym historycznym pałac. To prawdziwa sensacja, jakiej jeszcze nigdy nie było w świecie archeologii – stwierdził naukowiec Rania Fahoum.

Eyad Hamdan, dyrektor generalny Ministerstwa Palestyńskiej Turystyki, tłumaczy, że projekt prac badawczych w pałacu został sfinansowany przez przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej. Pełen koszt prac archeologicznych i zabezpieczających jest szacowany na blisko 12 milionów dolarów. Mozaika ma zostać zaprezentowana szerokiej publiczności na początku 2018 roku.