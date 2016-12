Brama z nazistowskiego obozu w Dachau odnaleziona w Norwegii

Brama skradziona została w listopadzie 2014 roku. Jej wymiary to ok. 190 cm na 95 cm. Kiedy skradziono bramę, policja informowała, że najprawdopodobniej użyto do jej przewiezienia pojazdu.

Dachau pod Monachium w Bawarii było pierwszym obozem koncentracyjnym stworzonym przez nazistów w 1933 r. po dojściu Hitlera do władzy. Ponad 40 tys. osób straciło tu życie, zanim amerykańscy żołnierze wyzwolili go w kwietniu 1945 r. Miejsce Pamięci na terenie byłego obozu powstało w 1965 roku. Co roku muzeum odwiedza blisko milion osób z całego świata.