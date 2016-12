Trzęsienie ziemi w Indonezji. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych

The US Geological Survey podało, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się około 19 km na południowy wschód od miasta Sigli na głębokości 17,2 kilometrów. Pierwsze wstrząsy mieszkańcy Sumatry odczuli około godziny 5 rano. Jak twierdzą służby, nie ma zagrożenia tsunami.

Wstrząsy o sile 6,5 stopnia w skali Richtera doprowadziły do zniszczenia licznych domów i innych budynków w rejonie Pidie Jaya - poinformowało przedstawicielstwo miejscowego Czerwonego Krzyża. Dyrektor szpitala w rozmowie z lokalnymi mediami relacjonował, że do jego placówki przywiezione zostały dziesiątki rannych osób, którym udzielono pierwszej pomocy. Na razie wśród gruzów odnaleziono ponad 50 ciał, ale władze spodziewają się, że ofiar może być więcej, ponieważ nie do wszystkich miejsc udało się już dotrzeć. Agencja AFP podaje, że wśród zmarłych jest kilkoro dzieci.

Indonezję, która leży w obrębie Pacyficznego pierścienia ognia, często nawiedzają trzęsienia ziemi. Obszar ten jest niezwykle aktywny sejsmicznie. Szacuje się, że w jego obrębie dochodzi aż do 81 proc. wszystkich trzęsień ziemi. Najbardziej tragiczne w skutkach dla prowincji Aceh okazało się potężne trzęsienie ziemi z 2004 roku. Wskutek wstrząsów oraz tsunami śmierć poniosło wówczas 120 tys. osób.