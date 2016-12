Tysiące martwych gęsi u wybrzeży jeziora. Ptaki zatruły się zanieczyszczoną wodą

Intensywna eksploatacja zasobów metodą odkrywkową zaowocowała powstaniem na szczycie wzgórza Butte w stanie Montana niecki o długości 1700 metrów i głębokości około 600 metrów, która była skutkiem ubocznym wydobycia ze wzgórza ponad miliarda ton różnych minerałów. Niecka ta otrzymała nazwę Berkeley Pit. Stado ptaków od wielu lat lądują przy zbiorniku, aby napić się wody przed dalszą podróżą. Ponieważ znajdująca się w nim, woda jest bardzo zanieczyszczona, ptaki często zatruwają się miedzią, kadmem oraz arsenem. Dodatkowo na przestrzeni lat woda wypłukała z okolicznych skał olbrzymie ilości minerałów, przez co cechuje się niewiarygodnym więc stężeniem chemikaliów oraz metali ciężkich. Berkeley Pit zyskał niechlubne miano najbardziej skażonego zbiornika wodnego na naszej planecie.

Urzędnicy szacują, że w pobliżu zbiornika wodnego Berkeley Pit w ubiegłym tygodniu wylądowało blisko 25 tysięcy gęsi śnieżnych. Od tego czasu w okolicy zaobserwowano nadumieralność tych zwierząt. W ciągu zaledwie kilku dni padło kilka tysięcy osobników. Mimo tego, że górnicy próbowali nie dopuścić do lądowania ptaków w kwaśnych i mocno zanieczyszczonych wodach, ilość gęsi sprawiła, że ich działania okazały się całkowicie nieskuteczne. Przylot ptaków o tej porze roku nie był wydarzeniem nieoczekiwanym, ma ono miejsce każdego roku, jednak nigdy ilość ptaków nie była aż tak wielka.

– Nie wiem co się stało w tym roku, że przyleciało do nas aż tak dużo gęsi. Od 21 lat obserwujemy i monitorujemy przyloty ptaków. Każdego roku podczas zimowych wędrówek szukają one schronienia w pobliżu Berkeley Pit, jednak ich ilość w tym roku całkowicie nas zaskoczyła – powiedział Mark Thompson, kierownik do spraw środowiska z Montana Resources.