Potężne złoża gazu odkryte na Morzu Czarnym. „Jest jeszcze sześć obszarów do zbadania”

Odkrycia na szelfie w południowo-zachodniej części Morza Czarnego dokonała jedyna jednostka badawcza Ukrainy: statek naukowy "Iskatiel" (ros. Poszukiwacz). Informację o odkryciu przekazał mediom Mykoła Bojarkin, szef Państwowej Służby Geologicznej i Surowców Mineralnych.

– Rządowy program "2020" ma za zadanie zapewnić całkowite pokrycie zapotrzebowania kraju na energię. Te plany są ambitne, ale realne. Powrót do poszukiwania ropy i gazu na Morzu Czarnym to krok milowy, by to osiągnąć. Według naszych wyliczeń, złoża gazu liczą co najmniej 40 mld metrów sześciennych – mówił Bojarkin.

Szef służby geologicznej podkreślił też, że Ukraina posiada w tej chwili wystarczającą liczbę źródeł gazu, by zapewnić sobie niezależność, a w przyszłości nie będzie mieć problemu z dalszą produkcją gazu. Bojarkin wskazał również, że pozytywnie zapatruje się w przyszłość ponieważ na razie tylko dwa fragmenty wspomnianego szelfu zostały zbadane. – Jest jeszcze sześć obszarów, które zostaną zbadane, a i one muszą posiadać duże rezerwy gazu – powiedział.