Mocne słowa ambasador USA przy ONZ na temat Syrii. „Czy jesteście niezdolni do wstydu?”

Rzecznik biura praw człowieka ONZ Rupert Cloville przyznał, że z informacji docierających z Aleppo wyłania się przerażający obraz tego, co dzieje się w mieście. – Z doniesień wynika, że ludzie są zabijani na ulicach podczas prób ucieczki. Są po prostu mordowani w swoich domach – relacjonował działacz.

BBC przywołuje dane, które otrzymała ONZ. Wynika z nich, że podczas rzezi cywilów zginęło łącznie 82 osób, w tym 13 dzieci i 11 kobiet. Media donoszą, że żołnierze reżimowych sił wchodzą do domów mieszkańców Aleppo i zabijają tych, którzy przeżyli oblężenie. Dane ONZ podsumowują tylko cztery takie przypadki, jednak według Cloville'a może ich być znacznie więcej.

„Czy nie czujecie wstydu?”

– To powinno być powodem do wstydu, ale was to nie obchodzi, planujecie przeprowadzanie kolejnych ataków. Czy naprawdę jesteście niezdolni do wstydu? Czy żadne barbarzyństwo, takie jak zbrodnie na cywilach czy zabicie dziecka was nie przeraża? – pytała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Samantha Power. – Nadszedł czas, aby powiedzieć, kto prowadzi te naloty i kto zabija cywilów. Rosja posiada stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To jest przywilej, ale również odpowiedzialność. W Syrii Rosja nadużywa tego historycznego przywileju – dodała.

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkała się w niedzielę na wniosek Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, aby omówić eskalację walk w Aleppo.

ONZ i Międzynarodowy Czerwony Krzyż apelowały do Rosji i syryjskiego reżimu o zaprzestanie walk, by możliwa była ewakuacja cywilów z terenów objętych ostrzałem i walkami. Moskwa i siły el-Asada twierdzą jednak, że na ewakuację zezwoliły już wcześniej, a jako dowód pokazują zdjęcia przedstawiające rzekomo korowód osób opuszczających Aleppo.