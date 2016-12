Przy drzwiach do parlamentu straż sprawdza kobietom długość spódnic. Protestują już nawet mężczyźni

W środę dziesięć kobiet zostało zatrzymanych przy drzwiach Knesetu przez strażników. Około 30 innym mimo krótkich spódnic i sukienek, założonych na znak protestu, udało się dostać do siedziby swojej pracy. Kobiety, które zostały zatrzymane i przez sześć godzin czekały na wpuszczenie do budynku, usłyszały, że ich strój nie jest zgodny z panującym w Knesecie „dress code'em”. Jak informują lokalne media wśród zatrzymanych kobiet były m.in. Ja’el German, izraelska polityk, która w latach 2013-2014 pełniła stanowisko minister zdrowia, poseł do Knesetu Michal Rozin, czy rzecznik i prawnik Karin Elharar Read. Do sprzeciwu kobiet dołączyli się także parlamentarzyści z męskiego grona, którzy protestowali przed budynkiem.

– Przychodzimy codziennie tutaj wykonywać swoją pracę. To niedopuszczalne, że ktoś miałby co do tego wątpliwości tylko ze względu na długość naszych spódnic – mówiła jedna z zatrzymanych w środę przy drzwiach Knesetu osób, Yuval Ofer.

– Polityka tego miejsca oznacza traktowanie kobiet jak przedmioty – mówił jeden z protestujących mężczyzn Liron Shlish.

Karin Elharar Hartstein, członkini izraelskiej partii Yesh Atid mówiła z kolei, że rozumie potrzebę „dress code'u” i szacunek dla tego miejsca, jednak kobiety wcale nie były ubrane lekceważąco.